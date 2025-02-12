Вместе с потеплением в Украину придут и осадки.

Уже завтра, 13 февраля, погода в Украине начнет меняться - температура повысится на несколько градусов в большинстве областей. 14 февраля теплее станет уже по всей стране, а также заснежит. Однако это потепление будет кратковременным, уже на выходных температура снова снизится. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Ближайшая ночь, по ее данным, еще останется морозной - ожидается -6...-12 градусов. Днем температура воздуха повысится до 0...+4 градусов. Лишь в восточных областях будет ниже, -1...-3 градуса.

В пятницу, по ее прогнозу, потеплеет уже повсеместно. В течение дня 14 февраля предполагается +1...+6 градусов.

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"Однако это - ненадолго. Уже в субботу в Украине снова похолодает", - сообщила Наталья Диденко.

Что касается осадков, то завтра их не ожидается, а вот в течение пятницы-субботы атмосферные фронты принесут снег.

Погода в Киеве - прогноз на ближайшие дни

В Киеве 13-го февраля будет без осадков. Ближайшей ночью температура снизится до -6...-8 градусов, а завтра днем будет около нуля.

В пятницу, по прогнозу Наталки Диденко, в столице днем потеплеет до +1...+3 градусов и пойдет снег.

"В субботу еще поснежит ночью и утром, но температура воздуха в Киеве начнет снижаться", - спрогнозировала эксперт по погоде.

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