Циклон "Вамко" унес жизни 67 человек на Филиппинах, многие районы все еще затоплены (фоторепортаж)
По словам губернатора, это наводнение - самое сильное за последние 45 лет.
Число погибших от смертоносного циклона "Вамко", который обрушился на Филиппины в этом году, возросло до 67, в то время как многие районы в северном регионе, пострадавшем от сильнейшего наводнения за более чем четыре десятилетия, остаются затопленными.
Об этом сообщает Meteoprog со ссылкой на Reuters.
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22 погибших были зарегистрированы в Кагаяне, 17 - на юге Лусона, восемь - в Маниле и 20 - в двух других регионах, заявили в Агентстве по управлению стихийными бедствиями.
Почти 26000 домов были повреждены тайфуном Vamco.
"Это самое сильное наводнение за последние 45 лет, - сказал губернатор Кагаяна Мануэль Мамба. - Мы видим, что с каждым годом ситуация ухудшается».
Так, шесть циклонов обрушились на Филиппины всего за четыре недели, включая "Вамко" и супертайфун "Гони" - самый мощный в мире в этом году.
Самый мощный шторм за историю наблюдений на Филиппинах
Супертайфун "Гони "(местное название "Ролли") унес жизни не менее 20 человек и нанес ущерб на сумму около 230 млн долларов на Филиппинах.
В регионах пострадали до 1,2 млн человек.
Скорость ветра достигала 225 км/ч с порывами до 280 км/ч, что сделало "Гони" самым сильным штормом за 2020 год в мире и самым сильным тропическим циклоном в стране за всю историю наблюдений.
"Гони" разрушил инфраструктуру, повалил деревья и вызвал оползни.
Сообщается о по меньшей мере о 20 погибших, еще трое пропали без вести. В результате урагана пострадали не менее 165 человек.
В Камаринес-Сур из-за сильных ветров, обрушившихся на регион, произошли массовые отключения электроэнергии. Внезапные наводнения обрушились на местные деревни, а дороги были заблокированы обломками лавового потока вулкана Майон.
Сообщается о значительном повреждении аэропортов Нага и Легаспи, а также о потере связи с аэропортом Вирак.
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