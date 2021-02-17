Этой ночью Черкассы стали самым холодным городом Европы: температура упала до -29º (карта)

За последние 30 лет наблюдений таких сильных морозов в городе во второй половине февраля не было.

Черкассы побили свой собственный рекорд / Фото ua.depositphotos.com

Минувшей ночью над восточной частью Черкащины возникла уникальная синоптическая ситуация: произошло сочетание очага холода с востока и выхолаживающего действия антициклона с запада на фоне малооблачной и малоздушной погоды.

Об этом сообщил председатель Черкасского областного центра гидрометеорологии Виталий Постригань на своей странице в Facebook.

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"Температура снизилась до -25º, а в Черкассах до -29,3º - они вновь стали самым холодным городом не только Украины, но и центральной Европы", - написал он.

Синоптик отметил, что таким образом был обновлен предыдущий рекорд минимальной температуры -27,5 º, который держался с 2003 года.

За последние 30 лет наблюдений таких сильных морозов во второй половине февраля не было.

По прогнозу, в ближайшие сутки морозы несколько ослабнут: ночью-12º...-17º, местами -22º...24º, днем -5º...-10º, но это кратковременное повышение температуры, поскольку к нам спешат очередные холода.

Карта температур по Украине 17 февраля / Укргидрометцентр

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