Этой ночью Черкассы стали самым холодным городом Европы: температура упала до -29º (карта)
За последние 30 лет наблюдений таких сильных морозов в городе во второй половине февраля не было.
Минувшей ночью над восточной частью Черкащины возникла уникальная синоптическая ситуация: произошло сочетание очага холода с востока и выхолаживающего действия антициклона с запада на фоне малооблачной и малоздушной погоды.
Об этом сообщил председатель Черкасского областного центра гидрометеорологии Виталий Постригань на своей странице в Facebook.
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"Температура снизилась до -25º, а в Черкассах до -29,3º - они вновь стали самым холодным городом не только Украины, но и центральной Европы", - написал он.
Синоптик отметил, что таким образом был обновлен предыдущий рекорд минимальной температуры -27,5 º, который держался с 2003 года.
За последние 30 лет наблюдений таких сильных морозов во второй половине февраля не было.
По прогнозу, в ближайшие сутки морозы несколько ослабнут: ночью-12º...-17º, местами -22º...24º, днем -5º...-10º, но это кратковременное повышение температуры, поскольку к нам спешат очередные холода.
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