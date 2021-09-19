Непогода в воскресенье, в частности, ожидается в Киевской области и в столице, сообщили в ГСЧС.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям предупреждает об ухудшении погодных условий в нескольких областях страны.

Ухудшение погоды в ряде регионов ожидается днем и ночью в воскресенье, 19 сентября, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"19 сентября ночью в западных, северных и Черкасской областях, днем в Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях значительные дожди; в западных областях порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в Киеве и Киевской области ночью 19 сентября значительный дождь.

Ранее в ГСЧС сообщили, что в Украине из-за осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) без электричества остались 32 населенных пункта. В ведомстве добавили, что населенные пункты были обесточены из-за срабатывания систем автоматической защиты линий электропередач.

Больше всего населенных пунктов остались без электричества в Сумской области – 18.

Спасатели подчеркнули, что бригады облэнерго работали над тем, чтобы вернуть в дома людей электричество.

Вас могут заинтересовать такие новости:

Авторы: Анна Бредихина, Екатерина Присяжнюк