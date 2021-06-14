Завтра столбики термометров будут показывать +20...+ 25 градусов, а на востоке до +27 градусов.

Во вторник, 15 июня, в большинстве областей Украины в течение дня будет доминировать комфортная температура воздуха. Ожидается +20...+25 градусов, на востоке до +27 градусов.

Об этом в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, завтра также дожди и грозы охватят большую часть Украины.

"Только западная часть завтра побудет в преимущественно сухой воздушной массе. Разве где-то какой-то залетный дождь пройдет на Закарпатье и в Черновицкой области", - рассказала синоптик.

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Погода в Киеве

По данным Натальи Диденко, в Киеве завтра ожидаются дождь и гроза. Температура воздуха предполагается +23...+26 градусов.

"Неделя в целом будет теплой, до умеренной жары, дожди - периодические", - резюмировала синоптик.

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Автор: Екатерина Лиманская