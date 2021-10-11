Сегодня в Украине заметно потеплеет / Фото ua.depositphotos.com
Неделя в Украине начнется с потепления. Особенно тепло сегодня будет в южных и восточных областях, где столбики термометров покажут +17°...+19°. В большинстве областей будет преобладать небольшая облачность, на западе - облачная погода с прояснениями, в трех областях - небольшие дожди.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +4°, днем +14°.
- Во Львове в понедельник будет немного облачно. Ночью +5°, днем +12°, небольшой дождь.
- В Луцке - облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +13°.
- В Ривне в понедельник ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +4°, днем +13°.
- В Тернополе 11 октября ночью будет +4°, днем +13°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.
- В Хмельницком сегодня будет облачная погода с прояснениями, ночью +4°, днем +14°.
- В Ивано-Франковске сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +4°, днем +12°.
- В Ужгороде столбики термометров покажут +5°...+14°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +5°, днем +12°, небольшой дождь.
- В Виннице сегодня будет +4°...+13°, облачно с прояснениями.
- В Житомире в понедельник будет ночью +4°, днем +13°, облачно с прояснениями.
- В Черкассах будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +14°.
- В Кропивницком температура ночью будет +6°, днем +16°, небольшая облачность.
- В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха +6°...+15°.
- В Одессе 11 октября - небольшая облачность, температура ночью +10°, днем +15°.
- В Херсоне в понедельник ночью +8°, днем +19°, небольшая облачность.
- В Николаеве сегодня будет немного облачно, ночью +7°, днем +17°.
- В Запорожье температура ночью +8°, днем +18°, практически безоблачно.
- В Сумах сегодня температура воздуха составит +5°...+14°, небольшая облачность.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +5°, днем +15°.
- В Днепре температура ночью будет +6°, днем +17°, небольшая облачность.
- В Симферополе в понедельник будет немного облачно, +9°...+19°.
- В Краматорске сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +5°, днем +17°.
- В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +6°, днем +16°.
Погода в Украине 11 октября / фото УНИАН
Народные приметы на 11 октября
11 октября - Харитонов день. Если дует северный ветер - зима будет морозной и снежной. Низко идут по небу облака - скоро стужа.
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