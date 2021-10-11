В западных областях ожидаются небольшие дожди.

Неделя в Украине начнется с потепления. Особенно тепло сегодня будет в южных и восточных областях, где столбики термометров покажут +17°...+19°. В большинстве областей будет преобладать небольшая облачность, на западе - облачная погода с прояснениями, в трех областях - небольшие дожди.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +4°, днем +14°.

Во Львове в понедельник будет немного облачно. Ночью +5°, днем +12°, небольшой дождь.

В Луцке - облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +13°.

В Ривне в понедельник ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +4°, днем +13°.

В Тернополе 11 октября ночью будет +4°, днем +13°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.

В Хмельницком сегодня будет облачная погода с прояснениями, ночью +4°, днем +14°.

В Ивано-Франковске сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +4°, днем +12°.

В Ужгороде столбики термометров покажут +5°...+14°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +5°, днем +12°, небольшой дождь.

В Виннице сегодня будет +4°...+13°, облачно с прояснениями.

В Житомире в понедельник будет ночью +4°, днем +13°, облачно с прояснениями.

В Черкассах будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +14°.

В Кропивницком температура ночью будет +6°, днем +16°, небольшая облачность.

В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха +6°...+15°.

В Одессе 11 октября - небольшая облачность, температура ночью +10°, днем +15°.

В Херсоне в понедельник ночью +8°, днем +19°, небольшая облачность.

В Николаеве сегодня будет немного облачно, ночью +7°, днем +17°.

В Запорожье температура ночью +8°, днем +18°, практически безоблачно.

В Сумах сегодня температура воздуха составит +5°...+14°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +5°, днем +15°.

В Днепре температура ночью будет +6°, днем +17°, небольшая облачность.

В Симферополе в понедельник будет немного облачно, +9°...+19°.

В Краматорске сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +5°, днем +17°.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +6°, днем +16°.

Народные приметы на 11 октября

11 октября - Харитонов день. Если дует северный ветер - зима будет морозной и снежной. Низко идут по небу облака - скоро стужа.

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Автор: Екатерина Лиманская