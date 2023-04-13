Речь идет о II уровне опасности – оранжевом.

В столице и трех районах Киевской области ожидается затопление пойменных территорий. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Украинского гидрометеорологического центра.

"13-14 апреля в результате пропуска весеннего половодья через Киевскую ГЭС на р. Днепр в г. Киеве, Вышгородском, Броварском и Бориспольском районах Киевской области будет отмечаться затопление пойменных территорий и начальное затопление низких участков садово-дачной застройки, приусадебных участков в ряде приречных населенных пунктов", - отметили в Укргидрометцентре.

Речь идет о II уровне опасности – оранжевом.

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Затопление в Украине - детали

12 апреля в Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Украинский гидрометцентр предупредили, что на днях в результате весеннего половодья через Киевскую гидроэлектростанцию может подняться уровень воды в Днепре. В КГГА заверили, что столичные службы мониторят ситуацию и готовы применить все необходимые средства, если возникнет угроза подтоплений.

Сегодня, 13 апреля, в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям рассказали, что в связи с паводками отсутствует транспортное сообщение с некоторыми населенными пунктами. Фиксируется затопление пойм и отдельных участков, в частности, в Новгород-Северском, Корюковском, Черниговском и Нежинском районах Черниговской области.

Также руководитель полиции Киевской области Андрей Небитов сообщил, что в поселке Иванков Киевской области вследствие длительных дождей размыло дамбу местного пруда. Вода размыла и подтопила две улицы.