На Западе столбики термометров днем покажут -1°...-5°, а на Юге воздух прогреется до +10°...+13°.

В среду, 8 декабря, погода разделит Украину. Если на западе и севере старны ожидаются морозы и снегопады, то на остальной территории - тепло до +10°...+13° и дожди, местами - ливни. В большинстве областей будет преобладать пасмурная погода и сплошная облачность.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет пасмурно. Температура воздуха ночью -2°, днем 0°, снег.

Во Львове в среду будет пасмурно. Ночью -5°, днем -3°, снег.

В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью -5°, днем -3°.

В Ривне в среду ожидается пасмурная погода, сплошная облачность, ночью -6°, днем -5°, снег.

В Тернополе 8 декабря ночью будет -7°, днем -3°, пасмурно, снег.

В Хмельницком завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -5°, днем -3°.

В Ивано-Франковске завтра будет пасмурно, ночью -5°, днем -2°.

В Ужгороде столбики термометров покажут -4°...+3°, ясно и безоблачно.

В Черновцах в среду - пасмурно, сплошная облачность, ночью -4°, днем -1°, снег.

В Виннице завтра будет -4°...-1°, пасмурно, снег.

В Житомире в среду будет ночью -4°, днем -2°, пасмурно, снег.

В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +4°, днем +6°, дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +4°, днем +6°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +5°...+6°.

В Одессе 8 декабря - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +2°, днем +10°, дождь.

В Херсоне в среду ночью +5°, днем +10°, пасмурно, сплошная облачность, ливень.

В Николаеве завтра будет сплошная облачность, ночью +3°, днем +9°, дождь.

В Запорожье температура ночью +6°, днем +10°, небольшая облачность, ливень.

В Сумах завтра температура воздуха составит +3°...+5°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +4°, днем +7°, ливень.

В Днепре завтра температура ночью будет +5°, днем +10°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +4°...+13°, небольшой дождь.

В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +5°, днем +9°.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +3°, днем +8°.

Народные приметы на 8 декабря

8 декабря - святого Климентия, Папы Римского. Если петухи рано запели в этот день - быть скорой оттепели.

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Автор: Екатерина Лиманская