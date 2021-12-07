8 декабря в Украине будет очень много осадков / Фото ua.depositphotos.com
В среду, 8 декабря, погода разделит Украину. Если на западе и севере старны ожидаются морозы и снегопады, то на остальной территории - тепло до +10°...+13° и дожди, местами - ливни. В большинстве областей будет преобладать пасмурная погода и сплошная облачность.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет пасмурно. Температура воздуха ночью -2°, днем 0°, снег.
- Во Львове в среду будет пасмурно. Ночью -5°, днем -3°, снег.
- В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью -5°, днем -3°.
- В Ривне в среду ожидается пасмурная погода, сплошная облачность, ночью -6°, днем -5°, снег.
- В Тернополе 8 декабря ночью будет -7°, днем -3°, пасмурно, снег.
- В Хмельницком завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -5°, днем -3°.
- В Ивано-Франковске завтра будет пасмурно, ночью -5°, днем -2°.
- В Ужгороде столбики термометров покажут -4°...+3°, ясно и безоблачно.
- В Черновцах в среду - пасмурно, сплошная облачность, ночью -4°, днем -1°, снег.
- В Виннице завтра будет -4°...-1°, пасмурно, снег.
- В Житомире в среду будет ночью -4°, днем -2°, пасмурно, снег.
- В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +4°, днем +6°, дождь.
- В Кропивницком температура ночью будет +4°, днем +6°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.
- В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +5°...+6°.
- В Одессе 8 декабря - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +2°, днем +10°, дождь.
- В Херсоне в среду ночью +5°, днем +10°, пасмурно, сплошная облачность, ливень.
- В Николаеве завтра будет сплошная облачность, ночью +3°, днем +9°, дождь.
- В Запорожье температура ночью +6°, днем +10°, небольшая облачность, ливень.
- В Сумах завтра температура воздуха составит +3°...+5°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.
- В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +4°, днем +7°, ливень.
- В Днепре завтра температура ночью будет +5°, днем +10°, небольшая облачность, легкий дождь.
- В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +4°...+13°, небольшой дождь.
- В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +5°, днем +9°.
- В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +3°, днем +8°.
Погода в Украине 8 декабря / фото УНИАН
Народные приметы на 8 декабря
8 декабря - святого Климентия, Папы Римского. Если петухи рано запели в этот день - быть скорой оттепели.
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