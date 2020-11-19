Спасатели предупредили украинцев о сильных туманах

Видимость может упасть до 200 метров.

Сегодня в Украине - сильные туманы / фото УНИАН

Сегодня, 19 ноября, в Украине ожидается туман.

Об этом сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"В западных, Житомирской и Винницкой областях - туман, видимость 200-500 м, І уровень опасности, желтый", - говорится в сообщении.

Что делать при тумане

Специалисты рекомендуют водителям снизить скорость движения, использовать противотуманные фары вместе с ближним светом, соблюдать безопасную дистанцию с другими автомобилями и избегать резких маневров. Также рекомендуется во время остановки включать аварийную световую сигнализацию.

Прогноз погоды на 19 ноября: данные Погоды УНИАН

В четверг, 19 ноября, практически на всей территории Украины - облачно с прояснениями, кроме восточной части - там целый день будет ясная погода. Пасмурно будет только в Одесской области. Без осадков. Столбики термометров в течение дня поднимутся до + 3°...+9°.