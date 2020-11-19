Спасатели предупредили украинцев о сильных туманах
Видимость может упасть до 200 метров.
Сегодня, 19 ноября, в Украине ожидается туман.
Об этом сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"В западных, Житомирской и Винницкой областях - туман, видимость 200-500 м, І уровень опасности, желтый", - говорится в сообщении.
Что делать при тумане
Специалисты рекомендуют водителям снизить скорость движения, использовать противотуманные фары вместе с ближним светом, соблюдать безопасную дистанцию с другими автомобилями и избегать резких маневров. Также рекомендуется во время остановки включать аварийную световую сигнализацию.
Прогноз погоды на 19 ноября: данные Погоды УНИАН
В четверг, 19 ноября, практически на всей территории Украины - облачно с прояснениями, кроме восточной части - там целый день будет ясная погода. Пасмурно будет только в Одесской области. Без осадков. Столбики термометров в течение дня поднимутся до + 3°...+9°.
- Винница+4°... -1°
- Днепр+3°... -5°
- Донецк+3°... -6°
- Житомир+4°... 0°
- Запорожье+2°... -4°
- Ивано-Франковск+9°... +2°
- Киев+2°... -3°
- Кропивницкий0°... -4°
- Луганск-4°... -9°
- Луцк+8°... +4°
- Львов+9°... +4°
- Николаев+2°... -1°
- Одесса+5°... +3°
- Полтава+3°... -6°
- Ровно+7°... +4°
- Симферополь+5°... +1°
- Сумы+1°... -6°
- Тернополь+6°... +2°
- Харьков0°... -8°
- Херсон+3°... -1°
- Хмельницкий+5°... +1°
- Черкассы+2°... -2°
- Чернигов+2°... -2°
- Черновцы+9°... 0°