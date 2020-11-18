Завтра в Украине выглянет солнце, воздух в одном из регионов прогреется до +9° (карта)
Завтра по всей стране - сухо.
В четверг, 19 ноября, практически на всей территории Украины - облачно с прояснениями, кроме восточной части - там целый день будет ясная погода. Пасмурно будет только в Одесской области. Без осадков. Столбики термометров в течение дня поднимутся до +3°...+9°.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
Антициклон Thodo принесет в Украину штормовой ветер и снизит температуру ночью до -13° - синоптик
- В Киеве завтра облачно с прояснениями, температура воздуха ночью -1°, днем +4°.
- В Чернигове будет переменная облачность, температура воздуха ночью -2°, днем +4°.
- Во Львове в четверг облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +9°.
- В Луцке облачно с прояснениями, ночью +6°, днем +9°.
- В Ривне в четверг облачно с прояснениями, ночью +4°, днем +7°.
- В Тернополе температура воздуха ночью +2°, днем +6°, облачно с прояснениями.
- В Хмельницком завтра ночью 0°, днем +5°, переменная облачность.
- В Ивано-Франковске завтра ночью +1°, днем +9°, малооблачно.
- В Черновцах в четверг облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +9°.
- В Виннице завтра облачно с прояснениями, температура воздуха -1°...+4°.
- В Житомире в четверг облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +6°.
- В Черкассах ночью -2°, днем +4°, облачно с прояснениями.
- В Кропивницком облачно, температура ночью -2°, днем +1°.
- В Полтаве завтра солнечно, температура воздуха -5°...+3°.
- В Одессе 19 ноября облачно температура ночью +3°, днем +4°.
- В Херсоне в четверг ночью -1°, днем +3°, облачно с прояснениями.
- В Николаеве завтра облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +3°.
- В Запорожье солнечно, температура ночью -4°, днем +3°.
- В Сумах завтра будет облачно с прояснениями, температура воздуха -5°...+2°.
- В Харькове малооблачно, температура ночью -7°, днем +1°.
- В Днепре солнечно, температура ночью -4°, днем +3°.
- В Симферополе в четверг будет переменная облачность, +1°...+5°.
- В Краматорске завтра ясно и безоблачно, температура ночью -6°, днем +4°.
- В Северодонецке завтра солнечно, температура ночью -8°, днем -2°.
19 ноября — Павла-исповедника, Варлаама, Матрены, Клавдии, Ефросинии, Александры. На Павла-исповедника снег — вся зима снежная, для озимых хорошо. Если лед на реке становится грудами, то и хлеба будут груды, а если гладко, то и хлеба будет мало.
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Погода в Украине
- Винница+2°... 0°
- Днепр+1°... -5°
- Донецк0°... -7°
- Житомир+4°... +1°
- Запорожье+1°... -4°
- Ивано-Франковск+8°... 0°
- Киев+1°... 0°
- Кропивницкий+1°... -6°
- Луганск-4°... -13°
- Луцк+9°... +3°
- Львов+10°... +2°
- Николаев+4°... -3°
- Одесса+4°... 0°
- Полтава-1°... -4°
- Ровно+8°... +3°
- Симферополь+6°... +1°
- Сумы-1°... -5°
- Тернополь+7°... +2°
- Харьков-2°... -7°
- Херсон+3°... -3°
- Хмельницкий+5°... 0°
- Черкассы+2°... -2°
- Чернигов0°... -1°
- Черновцы+7°... +3°
+3°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:-1 °
Мин./макс. температура:-2° / +8°
Влажность:54 %
Давление:762 мм
Ветер: 5.6 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:06:56
Закат16:53
Видимость:16 км
Фаза луны:
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