Завтра в Украине выглянет солнце, воздух в одном из регионов прогреется до +9° (карта)

Завтра по всей стране - сухо.

Завтра в Украине немного потеплеет / фото УНИАН

В четверг, 19 ноября, практически на всей территории Украины - облачно с прояснениями, кроме восточной части - там целый день будет ясная погода. Пасмурно будет только в Одесской области. Без осадков. Столбики термометров в течение дня поднимутся до +3°...+9°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

Читайте также Антициклон Thodo принесет в Украину штормовой ветер и снизит температуру ночью до -13° - синоптик

В Киеве завтра облачно с прояснениями, температура воздуха ночью -1°, днем +4°.

В Чернигове будет переменная облачность, температура воздуха ночью -2°, днем +4°.

Во Львове в четверг облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +9°.

В Луцке облачно с прояснениями, ночью +6°, днем +9°.

В Ривне в четверг облачно с прояснениями, ночью +4°, днем +7°.

В Тернополе температура воздуха ночью +2°, днем +6°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком завтра ночью 0°, днем +5°, переменная облачность.

В Ивано-Франковске завтра ночью +1°, днем +9°, малооблачно.

В Черновцах в четверг облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +9°.

В Виннице завтра облачно с прояснениями, температура воздуха -1°...+4°.

В Житомире в четверг облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +6°.

В Черкассах ночью -2°, днем +4°, облачно с прояснениями.

В Кропивницком облачно, температура ночью -2°, днем +1°.

В Полтаве завтра солнечно, температура воздуха -5°...+3°.

В Одессе 19 ноября облачно температура ночью +3°, днем +4°.

В Херсоне в четверг ночью -1°, днем +3°, облачно с прояснениями.

В Николаеве завтра облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +3°.

В Запорожье солнечно, температура ночью -4°, днем +3°.

В Сумах завтра будет облачно с прояснениями, температура воздуха -5°...+2°.

В Харькове малооблачно, температура ночью -7°, днем +1°.

В Днепре солнечно, температура ночью -4°, днем +3°.

В Симферополе в четверг будет переменная облачность, +1°...+5°.

В Краматорске завтра ясно и безоблачно, температура ночью -6°, днем +4°.

В Северодонецке завтра солнечно, температура ночью -8°, днем -2°.

Погода на 19 ноября / фото УНИАН

19 ноября — Павла-исповедника, Варлаама, Матрены, Клавдии, Ефросинии, Александры. На Павла-исповедника снег — вся зима снежная, для озимых хорошо. Если лед на реке становится грудами, то и хлеба будут груды, а если гладко, то и хлеба будет мало.

Вас также могут заинтересовать другие новости погоды: