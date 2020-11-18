Завтра в Украине выглянет солнце, воздух в одном из регионов прогреется до +9° (карта)

16:30, 18 ноября 2020
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Завтра по всей стране - сухо.

Завтра в Украине немного потеплеет / фото УНИАН
Завтра в Украине немного потеплеет / фото УНИАН

В четверг, 19 ноября, практически на всей территории Украины - облачно с прояснениями, кроме восточной части - там целый день будет ясная погода. Пасмурно будет только в Одесской области. Без осадков. Столбики термометров в течение дня поднимутся до +3°...+9°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

Антициклон Thodo принесет в Украину штормовой ветер и снизит температуру ночью до -13° - синоптик

  • В Киеве завтра облачно с прояснениями, температура воздуха ночью -1°, днем +4°.
  • В Чернигове будет переменная облачность, температура воздуха ночью -2°, днем +4°.
  • Во Львове в четверг облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +9°.
  • В Луцке облачно с прояснениями, ночью +6°, днем +9°.
  • В Ривне в четверг облачно с прояснениями, ночью +4°, днем +7°.
  • В Тернополе температура воздуха ночью +2°, днем +6°, облачно с прояснениями.
  • В Хмельницком завтра ночью 0°, днем +5°, переменная облачность.
  • В Ивано-Франковске завтра ночью +1°, днем +9°, малооблачно.
  • В Черновцах в четверг облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +9°.
  • В Виннице завтра облачно с прояснениями, температура воздуха -1°...+4°.
  • В Житомире в четверг облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +6°.
  • В Черкассах ночью -2°, днем +4°, облачно с прояснениями.
  • В Кропивницком облачно, температура ночью -2°, днем +1°.
  • В Полтаве завтра солнечно, температура воздуха -5°...+3°.
  • В Одессе 19 ноября облачно температура ночью +3°, днем +4°.
  • В Херсоне в четверг ночью -1°, днем +3°, облачно с прояснениями.
  • В Николаеве завтра облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +3°.
  • В Запорожье солнечно, температура ночью -4°, днем +3°.
  • В Сумах завтра будет облачно с прояснениями, температура воздуха -5°...+2°.
  • В Харькове малооблачно, температура ночью -7°, днем +1°.
  • В Днепре солнечно, температура ночью -4°, днем +3°.
  • В Симферополе в четверг будет переменная облачность, +1°...+5°.
  • В Краматорске завтра ясно и безоблачно, температура ночью -6°, днем +4°. 
  • В Северодонецке завтра солнечно, температура ночью -8°, днем -2°.
Погода на 19 ноября / фото УНИАН
Погода на 19 ноября / фото УНИАН

19 ноября — Павла-исповедника, Варлаама, Матрены, Клавдии, Ефросинии, Александры. На Павла-исповедника снег — вся зима снежная, для озимых хорошо. Если лед на реке становится грудами, то и хлеба будут груды, а если гладко, то и хлеба будет мало.

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Автор: Елена Пилипчак

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