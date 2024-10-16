Из-за антициклона Werner в Украине ожидается изменение погоды. В частности, завтра он позволит беспрепятственно проникать в Украину воздуху арктического происхождения. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
"Поэтому на улице будет свеженько, в домах холодно", - пояснила эксперт по погоде.
Ближайшей ночью, по ее данным, в большинстве областей Украины ожидаются заморозки до 0...-4.
Днем 17 октября температура повысится до +8...+11, на юге и западе Украины будет +11...+14 градусов, а на Закарпатье и в Крыму воздух прогреется до +16 градусов.
"Небольшие дожди 17-го октября возможны только в восточных областях Украины, на остальной территории - без осадков", - сообщила синоптик.
Погода в Киеве
В Киеве ближайшей ночью, по данным Наталки Диденко, температура воздуха ожидается на уровне +2...+5 градусов. В окрестностях местами будут заморозки, а завтра днем воздух прогреется до +9 градусов. Осадки в столице маловероятны.
Антициклон в Украине
Укргидрометцентр сообщает, что дождевые атмосферные фронты постепенно отходят с территории Украины. С четверга на нашу страну начнет влиять антициклон, который принесет прояснения, однако в большинстве регионов ожидаются заморозки.