В Киеве завтра температура до +13°, без осадков

В столице завтра похолодает.

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Согласно данным Погода УНИАН, 17 апреля в Киеве без осадков, температура днем до +13°.

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Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +13°, вечером - до +12°. Ветер северо-западный, до 6,3 м/с.

Солнце в столице взойдет в 06:01, а зайдет в 19:55.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 17 апреля, в Украине без осадков, температура до +21°.

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