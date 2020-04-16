В Киеве завтра температура до +13°, без осадков

17:00, 16 апреля 2020
23
0

В столице завтра похолодает.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, 17 апреля в Киеве без осадков, температура днем до +13°.

Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине на Пасху

Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +13°, вечером - до +12°. Ветер северо-западный, до 6,3 м/с.

Солнце в столице взойдет в 06:01, а зайдет в 19:55.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 17 апреля, в Украине без осадков, температура до +21°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Киев#погода
Читайте также
60-летний Игорь Николаев сильно растолстел и изменился до неузнаваемости (фото) 60-летний Игорь Николаев сильно растолстел и изменился до неузнаваемости (фото)
Коронавирус - карта распространения 16 апреля Коронавирус - карта распространения 16 апреля
Комендантский час в Украине: когда вводится и что запрещено Комендантский час в Украине: когда вводится и что запрещено
Заворотнюк впервые за долгое время опубликовала фото в Instagram Заворотнюк впервые за долгое время опубликовала фото в Instagram
"Выгоняет из дома с детьми": звезда "Мажора" Павел Прилучный избил свою жену (видео) "Выгоняет из дома с детьми": звезда "Мажора" Павел Прилучный избил свою жену (видео)
В ГБР отреагировали на резкое заявление Авакова по делу Чорновол В ГБР отреагировали на резкое заявление Авакова по делу Чорновол
Всеукраинская школа онлайн 16 апреля - смотреть онлайн уроки для всех классов Всеукраинская школа онлайн 16 апреля - смотреть онлайн уроки для всех классов
Погода в Украине
Виргиния, США
+5°
Погода Стерлинг - ясно и безоблачно
49 %
754 мм
7.7 м/с
2 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять