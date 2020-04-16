В Киеве завтра температура до +13°, без осадков
В столице завтра похолодает.
Согласно данным Погода УНИАН, 17 апреля в Киеве без осадков, температура днем до +13°.
Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине на Пасху
Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +13°, вечером - до +12°. Ветер северо-западный, до 6,3 м/с.
Солнце в столице взойдет в 06:01, а зайдет в 19:55.
Как сообщал УНИАН, в пятницу, 17 апреля, в Украине без осадков, температура до +21°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+19°... +6°
- Днепр+17°... +7°
- Донецк+14°... +8°
- Житомир+20°... +4°
- Запорожье+16°... +8°
- Ивано-Франковск+20°... +7°
- Киев+19°... +4°
- Кировоград+18°... +6°
- Луганск+15°... +9°
- Луцк+19°... +2°
- Львов+18°... +3°
- Николаев+17°... +8°
- Одесса+18°... +8°
- Полтава+17°... +6°
- Ровно+19°... +2°
- Симферополь+13°... +4°
- Сумы+15°... +3°
- Тернополь+18°... +3°
- Харьков+15°... +6°
- Херсон+14°... +7°
- Хмельницкий+19°... +3°
- Черкассы+18°... +7°
- Чернигов+17°... +3°
- Черновцы+19°... +8°
Виргиния, США
+5°
Погода Стерлинг - ясно и безоблачно
Ощущается как:+2 °
Влажность:49 %
Давление:754 мм
Ветер: 7.7 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:06:30
Закат19:48
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей