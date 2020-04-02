Сегодня в Украине без осадков, температура днем до +12° (карта)

В Украине сегодня немного потеплеет.

В Украине сегодня без осадков / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 2 апреля в Украине без осадков, температура до +12°.

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Погода в Украине на сегодня. На востоке без осадков, температура ночью до -3°, днем до +12°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до -3°, днем до +12°.

На западе Украины солнечно. Температура ночью до -5°, днем до +12°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до 0°, днем до +10°. В центре без осадков, температура ночью до -4°, днем до +14°.

Прогноз на 2 апреля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 2 апреля в народном календаре - Фотиния. Если в этот день сверкает молния, а грома не слышно, то лето будет сухим.

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