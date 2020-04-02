Сегодня в Украине без осадков, температура днем до +12° (карта)
В Украине сегодня немного потеплеет.
Согласно данным Погода УНИАН, 2 апреля в Украине без осадков, температура до +12°.
Синоптики предупредили о сильном похолодании в Украине
Погода в Украине на сегодня. На востоке без осадков, температура ночью до -3°, днем до +12°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до -3°, днем до +12°.
На западе Украины солнечно. Температура ночью до -5°, днем до +12°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до 0°, днем до +10°. В центре без осадков, температура ночью до -4°, днем до +14°.
Согласно народному прогнозу, 2 апреля в народном календаре - Фотиния. Если в этот день сверкает молния, а грома не слышно, то лето будет сухим.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+11°... -2°
- Днепр+12°... -2°
- Донецк+12°... -4°
- Житомир+11°... -1°
- Запорожье+11°... -2°
- Ивано-Франковск+12°... -6°
- Киев+12°... 0°
- Кировоград+12°... -3°
- Луганск+12°... -3°
- Луцк+10°... -1°
- Львов+10°... -1°
- Николаев+11°... -1°
- Одесса+10°... -1°
- Полтава+11°... -2°
- Ровно+10°... -2°
- Симферополь+10°... 0°
- Сумы+9°... -3°
- Тернополь+10°... -3°
- Харьков+11°... -2°
- Херсон+12°... -5°
- Хмельницкий+12°... -4°
- Черкассы+13°... -2°
- Чернигов+9°... 0°
- Черновцы+11°... -3°
Виргиния, США
+9°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
Ощущается как:+6 °
Влажность:48 %
Давление:751 мм
Ветер: 9.4 м/с
Вероятность осадков:3 %
Восход:06:51
Закат19:35
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей