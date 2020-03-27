Погода на выходные: в Украине будет тепло, местами температура поднимется до +17° (карта)
Осадков на выходных не ожидается.
На выходных в Украине будет тепло, осадков синоптики не обещают.
Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу без осадков, температура воздуха ночью +1°, днем +13°. В воскресенье переменная облачность, +4°...+16°.
Погода на сегодня: в Украине практически без осадков, температура до +16° (карта)
Во Львове в субботу без осадков, ночью +3°, днем +13°. В воскресенье облачно с прояснениями, -1°…+14°.
В Луцке в субботу ночью +1°, днем +14°, без осадков. В воскресенье ночью 0°, днем +15°, переменная облачность.
В Виннице в субботу без осадков, температура воздуха +1°...+14°. В воскресенье до +14°, облачно с прояснениями.
Одесситам на выходных обещают переменную облачность. В субботу температура ночью +4°, днем +15°. В воскресенье +5°...+17°.
В Харькове в субботу без осадков, температура ночью +4°, днем +15°. В воскресенье 0°...+13°, облачно с прояснениями.
В Днепре в субботу без осадков, температура ночью +3°, днем +16°. В воскресенье переменная облачность, температура воздуха +3°...+13°.
В Симферополе завтра без осадков, +5°...+16°. В воскресенье +5°...+15°, облачно с прояснениями.
Жителям Мариуполя на субботу обещают пасмурную погоду, температура ночью +5°, днем +15°. В воскресенье без осадков, температура до +13°.
В Краматорске в субботу солнечно, температура ночью +3°, днем +16°. В воскресенье температура до +13°, переменная облачность.
В Северодонецке завтра без осадков, температура ночью +2°, днем +16°. В воскресенье 0°...+13°, облачно с прояснениями.
Погода на курортах Украины
В Буковеле в субботу без осадков, температура до -10°. В воскресенье солнечно, ночью -2°, днем +7°.
В Моршине на Львовщине в субботу без осадков, ночью +2°, днем +14°. В воскресенье небольшая облачность, ночью +1°, днем до +15°.
В Трускавце в субботу без осадков, температура до +14°. В воскресенье температура до +14°, переменная облачность.
В Сваляве завтра без осадков, +14°, в воскресенье солнечно, температура воздуха +1°…+13°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
- Винница+13°... +1°
- Днепр+15°... +4°
- Донецк+17°... +5°
- Житомир+13°... +2°
- Запорожье+16°... +6°
- Ивано-Франковск+14°... 0°
- Киев+15°... +3°
- Кировоград+15°... +4°
- Луганск+16°... +3°
- Луцк+14°... +2°
- Львов+14°... +3°
- Николаев+13°... +4°
- Одесса+11°... +4°
- Полтава+14°... +3°
- Ровно+14°... +1°
- Симферополь+14°... +2°
- Сумы+15°... +1°
- Тернополь+14°... +1°
- Харьков+15°... +3°
- Херсон+13°... +4°
- Хмельницкий+15°... +3°
- Черкассы+13°... +4°
- Чернигов+16°... 0°
- Черновцы+13°... 0°