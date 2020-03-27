Погода на выходные: в Украине будет тепло, местами температура поднимется до +17° (карта)

Осадков на выходных не ожидается.

Иллюстрация / REUTERS

На выходных в Украине будет тепло, осадков синоптики не обещают.

Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу без осадков, температура воздуха ночью +1°, днем +13°. В воскресенье переменная облачность, +4°...+16°.

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Во Львове в субботу без осадков, ночью +3°, днем +13°. В воскресенье облачно с прояснениями, -1°…+14°.

В Луцке в субботу ночью +1°, днем +14°, без осадков. В воскресенье ночью 0°, днем +15°, переменная облачность.

В Виннице в субботу без осадков, температура воздуха +1°...+14°. В воскресенье до +14°, облачно с прояснениями.

Одесситам на выходных обещают переменную облачность. В субботу температура ночью +4°, днем +15°. В воскресенье +5°...+17°.

В Харькове в субботу без осадков, температура ночью +4°, днем +15°. В воскресенье 0°...+13°, облачно с прояснениями.

Прогноз на 28 марта / УНИАН

Прогноз на 29 марта / УНИАН

В Днепре в субботу без осадков, температура ночью +3°, днем +16°. В воскресенье переменная облачность, температура воздуха +3°...+13°.

В Симферополе завтра без осадков, +5°...+16°. В воскресенье +5°...+15°, облачно с прояснениями.

Жителям Мариуполя на субботу обещают пасмурную погоду, температура ночью +5°, днем +15°. В воскресенье без осадков, температура до +13°.

В Краматорске в субботу солнечно, температура ночью +3°, днем +16°. В воскресенье температура до +13°, переменная облачность.

В Северодонецке завтра без осадков, температура ночью +2°, днем +16°. В воскресенье 0°...+13°, облачно с прояснениями.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу без осадков, температура до -10°. В воскресенье солнечно, ночью -2°, днем +7°.

В Моршине на Львовщине в субботу без осадков, ночью +2°, днем +14°. В воскресенье небольшая облачность, ночью +1°, днем до +15°.

В Трускавце в субботу без осадков, температура до +14°. В воскресенье температура до +14°, переменная облачность.

В Сваляве завтра без осадков, +14°, в воскресенье солнечно, температура воздуха +1°…+13°.

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