На юге Украины объявили штормовое предупреждение на 25 марта

09:50, 25 марта 2020
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Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В среду, 25 марта,в южных регионах Украины ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

В Карпатах сохраняется снеголавинная опасность третьего уровня

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"25 марта в южной части порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, в среду, 25 марта, в Украине без осадков, температура местами поднимется до +10°.

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Теги: #погода#ветер#штормовое предупреждение
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