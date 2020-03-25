Сегодня в Украине без осадков, температура до +10° (карта)
В Украине сегодня немного потеплеет.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 25 марта, в Украине без осадков, температура до +10°.
В Карпатах сохраняется снеголавинная опасность третьего уровня
Погода в Украине на сегодня. На востоке без осадков, температура ночью до -4°, днем до +9°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до -1°, днем до +10°.
На западе Украины солнечно. Температура ночью до -5°, днем до +6°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до -5°, днем до +8°. В центре без осадков, температура ночью до -10°, днем до +9°.
Согласно народному прогнозу, если 25 марта настойчиво каркают вороны, значит, будет дождь.
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Погода в Украине
- Винница+7°... -4°
- Днепр+9°... -2°
- Донецк+10°... -4°
- Житомир+7°... -5°
- Запорожье+10°... -1°
- Ивано-Франковск+4°... -4°
- Киев+7°... -4°
- Кировоград+8°... -3°
- Луганск+9°... -4°
- Луцк+6°... -4°
- Львов+5°... -4°
- Николаев+9°... -1°
- Одесса+9°... +1°
- Полтава+8°... -2°
- Ровно+5°... -5°
- Симферополь+7°... +2°
- Сумы+7°... -5°
- Тернополь+5°... -5°
- Харьков+8°... -4°
- Херсон+8°... 0°
- Хмельницкий+7°... -4°
- Черкассы+9°... -2°
- Чернигов+8°... -4°
- Черновцы+5°... -4°
Виргиния, США
+8°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+7 °
Влажность:93 %
Давление:754 мм
Ветер: 4.9 м/с
Вероятность осадков:72 %
Восход:07:04
Закат19:27
Видимость:16 км
Фаза луны:
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