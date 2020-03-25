Сегодня в Украине без осадков, температура до +10° (карта)

08:00, 25 марта 2020
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В Украине сегодня немного потеплеет.

В Украине сегодня потеплеет / фото УНИАН
В Украине сегодня потеплеет / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 25 марта, в Украине без осадков, температура до +10°.

В Карпатах сохраняется снеголавинная опасность третьего уровня

Погода в Украине на сегодня. На востоке без осадков, температура ночью до -4°, днем до +9°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до -1°, днем до +10°.

На западе Украины солнечно. Температура ночью до -5°, днем до +6°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до -5°, днем до +8°. В центре без осадков, температура ночью до -10°, днем до +9°.

Прогноз на 25 марта / УНИАН
Прогноз на 25 марта / УНИАН

Согласно народному прогнозу, если 25 марта настойчиво каркают вороны, значит, будет дождь.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода
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