Сегодня в Украине без осадков, температура до +10° (карта)

В Украине сегодня немного потеплеет.

В Украине сегодня потеплеет / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 25 марта, в Украине без осадков, температура до +10°.

Читайте также В Карпатах сохраняется снеголавинная опасность третьего уровня

Погода в Украине на сегодня. На востоке без осадков, температура ночью до -4°, днем до +9°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до -1°, днем до +10°.

На западе Украины солнечно. Температура ночью до -5°, днем до +6°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до -5°, днем до +8°. В центре без осадков, температура ночью до -10°, днем до +9°.

Прогноз на 25 марта / УНИАН

Согласно народному прогнозу, если 25 марта настойчиво каркают вороны, значит, будет дождь.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.