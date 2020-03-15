Непогода оставила без света 159 населенных пунктов в шести областях Украины
Над восстановлением энергоснабжения работают бригады облэнерго.
По состоянию на утро 15 марта из-за сильных порывов ветра обесточены 159 населенных пунктов в шести областях Украины.
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Как сообщается в сводке ГСЧС, в Киевской области обесточен 51 населенный пункт, в Житомирской – 46 поселков, в Черниговской – 39, в Черкасской – 9, в Сумской – 13, в Кировоградской – 1.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Напомним, в конце февраля непогода в Украине валила деревья и повредил ряд домов по всей Украине.
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