Непогода оставила без света 159 населенных пунктов в шести областях Украины

10:35, 15 марта 2020
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Над восстановлением энергоснабжения работают бригады облэнерго.

Ряд населенных пунктов Украины остался без света / Фото УНИАН
Ряд населенных пунктов Украины остался без света / Фото УНИАН

По состоянию на утро 15 марта из-за сильных порывов ветра обесточены 159 населенных пунктов в шести областях Украины.

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Как сообщается в сводке ГСЧС, в Киевской области обесточен 51 населенный пункт, в Житомирской – 46 поселков, в Черниговской – 39, в Черкасской – 9, в Сумской – 13, в Кировоградской – 1.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, в конце февраля непогода в Украине валила деревья и повредил ряд домов по всей Украине.

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Теги: #погода#ГСЧС
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