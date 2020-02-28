Американский штат Нью-Йорк накрыл сильный снегопад

Местами может выпасть более метра снега.

Иллюстрация / REUTERS

На американский штат Нью-Йорк обрушился сильный снегопад.

Читайте также У архипелага Самоа сформировался тропический циклон "Вики"

Местами может выпасть более метра снега, а порывы ветра могут превышать 95 км/ч, передает Stormnews со ссылкой на WIBW.

Предупреждения о метелях 28 февраля действуют для городов Уотертаун, Осуиго, Фултон и других населенных пунктов.

Напомним, около 50 человек оказались заблокированными на горном перевале на севере Норвегии из-за сильной снежной бури.