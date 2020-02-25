В Украине сегодня местами пройдут дожди и мокрый снег, температура до +11° (карта)
Сегодня в Украине будет тепло.
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 25 февраля, в Украине местами пройдут дожди и мокрый снег.
Синоптики объявили штормовое предупреждение в Украине на 25 февраля
Погода в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до -4°, днем до +5°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +2°, днем до +9°.
На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до 0°, днем до +11°.
В северных областях без осадков. Температура ночью до 0°, днем до +7°. В центре местами пройдет мокрый снег, температура ночью до 0°, днем до +6°.
Согласно народному прогнозу, 25 февраля - Алексей рыбный. Сосулек много - к богатому урожаю.
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Погода в Украине
- Винница+4°... +1°
- Днепр+7°... +2°
- Донецк+5°... -2°
- Житомир+4°... +2°
- Запорожье+7°... +3°
- Ивано-Франковск+11°... +1°
- Киев+6°... +1°
- Кировоград+7°... 0°
- Луганск+5°... -2°
- Луцк+7°... +5°
- Львов+8°... +5°
- Николаев+9°... +4°
- Одесса+9°... +5°
- Полтава+7°... +2°
- Ровно+5°... +3°
- Симферополь+8°... +2°
- Сумы-1°... -2°
- Тернополь+6°... +2°
- Харьков+5°... -1°
- Херсон+8°... +4°
- Хмельницкий+6°... +2°
- Черкассы+7°... +1°
- Чернигов+5°... +2°
- Черновцы+14°... +3°
Виргиния, США
+8°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+7 °
Влажность:84 %
Давление:750 мм
Ветер: 2.6 м/с
Вероятность осадков:60 %
Восход:06:48
Закат17:57
Видимость:16 км
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