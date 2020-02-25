В Украине сегодня местами пройдут дожди и мокрый снег, температура до +11° (карта)

08:02, 25 февраля 2020
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Сегодня в Украине будет тепло.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 25 февраля, в Украине местами пройдут дожди и мокрый снег. 

Синоптики объявили штормовое предупреждение в Украине на 25 февраля

Погода в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до -4°, днем до +5°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +2°, днем до +9°.

На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до 0°, днем до +11°.

В северных областях без осадков. Температура ночью до 0°, днем до +7°. В центре местами пройдет мокрый снег, температура ночью до 0°, днем до +6°.

Согласно народному прогнозу, 25 февраля - Алексей рыбный. Сосулек много - к богатому урожаю.

Прогноз на 25 февраля / УНИАН
Прогноз на 25 февраля / УНИАН

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Теги: #погода#дождь
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