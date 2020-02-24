Замело снегом: на Сумщине более полусуток бушует непогода (фоторепортаж)

В Сумах сейчас снежный покров местами превышает 150 мм.

На Сумщине более полусуток бушует метель, которая началась в три часа ночи и продлится несколько дней.

Как сообщили УНИАН в Службе автомобильных дорог в Сумской области, сегодня ночью в регион пришел циклон с запада с порывами ветра 15-20 м/с, мокрым снегом и температурой от 4 до 0 градусов.

«С момента ухудшения погодных условий работниками дорожного хозяйства Сумской области ведутся работы по расчистке дорог от снега и обработке покрытия противогололедными материалами. В течение ночи на дорогах государственного значения общего пользования в Сумской области было использовано 820 тонн противогололедной смеси и 20 т соли», – отмечается в сообщении.

По состоянию на утро на дорогах уже работали 92 единицы техники и 117 работников подрядных организаций Службы автодорог в области.

Как передает корреспондент УНИАН, в Сумах сейчас снежный покров местами превышает 150 мм.

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Тем временем в соцсетях водители массово жалуются на то, что в городе плохо работает снегоуборочная техника. Во многих местах коммунальщикам мешают автомобили на обочинах, через что снег с автодорог убирается частично. Но если центральные улицы более-менее почищены, то жители частного сектора страдают от снежных заносов на дорогах.

Центральные улицы более-менее почищены / фото НПУ

По информации директора коммунального предприятия Сумского горсовета «Дорремстрой» Александра Вегеры, максимальное количество снегоуборочной техники вышло на улицы и тротуары города только после обеда.

Маршрутка врезалась в опорную стену подземного перехода / фото НПУ

Как следствие, в областном центре по состоянию на 17:00 произошло 11 дорожно-транспортных происшествий, в том числе с участием маршрутных автобусов. В частности, на перекрестке улиц Сумско-Киевских дивизий и Харьковская 44-летний водитель маршрутки «Рута» не придерживался безопасной скорости движения, после чего на скользкой дороге совершил наезд на опорную стену подземного перехода. В то время как водитель, так и пассажиры от медицинской помощи отказались, но потом в больницу за оказанием медицинской помощи обратился один из пассажиров. На водителя патрульные составили административные материалы по ст. 124 (совершение ДТП) КоАП, а с травмированным сейчас работает следственно-оперативная группа Сумского отделения полиции.

А на проспекте Михаила Лушпы столкнулись две маршрутки. Пострадавших нет. Автомобили получили механические повреждения.

В свою очередь коммунальное предприятие «Электроавтотранс» сообщило, что возле 2-й проходной компании «Сумыхимпром» произошел обрыв троллеи, что было вызвано налипанием мокрого снега на контактной сети. В связи с этим движение троллейбусов №1 и №2 по указанному участку было остановлено в обоих направлениях курсирования на период проведения ремонтных работ аварийной бригадой.

Также в соцсетях пользователи сообщают о поваленных деревьях, оборванных провода электросетей и случаях обесточивания. Так, из-за сильного снегопада сломалось одно из деревьев на спуске в городской парк имени Ивана Кожедуба, перекрыв проезд к улице Набережной реки Псел.

Сумской городской голова Александр Лысенко во время аппаратного совещания дал поручение коммунальщикам, чтобы дворники в последующие дни начинали убирать территории, начиная с 5 часов утра.

По информации директора Департамента гражданской защиты населения Сумской облгосадминистрации Александра Милаша, из-за циклона Yulia сложные погодные условия в виде метели с мокрым снегом и дождем в регионе ожидаются в течение всей недели. Он призвал председателей райгосадминистраций и городских голов постоянно держать ситуацию на вверенной им территории на контроле, а в случае необходимости развернуть штабы, чтобы оказывать помощь людям, которые окажутся в сложных условиях, обеспечить бесперебойную работу социальной сферы, а также обеспечить продуктами питания и медикаментами медицинских и учебных заведений.

В случае непредвиденных ситуаций во время движения по автодорогам в области действует 30 пунктов обогрева на производственных базах дорожных хозяйств районов и в дорожно-ремонтных пунктах.

По прогнозам областного Гидрометцентра, 25 февраля на территории Сумщины ожидаются порывы северо-западного ветра скоростью 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый). Также на дорогах будет наблюдаться гололед.