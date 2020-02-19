Теплый февраль установил шесть температурных рекордов в Киеве

13:37, 19 февраля 2020
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В столице с 10 февраля началась метеорологическая весна.

В Киеве началась метеорологическая весна / УНИАН
В Киеве началась метеорологическая весна / УНИАН

Во вторник, 18 февраля, в Киеве был установлен новый температурный рекорд.

Погода на сегодня: в Украине практически без осадков, температура днем до +12° (карта)

Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Так, вчера в столице на 0,9° был превышен температурный рекорд среднесуточной температуры воздуха, который был установлен в 1950 году. Среднесуточная температура составила +5,9°.

Климатологи отмечают, что это уже шестой температурный рекорд в феврале, который с 10 числа начал метеорологическую весну в столице.

Напомним, январь 2020 году в Киеве занял вторую позицию после января 2007 года среди самых теплых с 1881 года. А метеорологическая зима в столицу так и не пришла.

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Теги: #Киев#погода
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