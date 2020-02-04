Январь-2020 в Киеве стал одним из самых теплых в истории

13:15, 4 февраля 2020
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Метеорологическая зима в столицу так и не пришла.

Январь в Киеве был теплее нормы / УНИАН
Январь в Киеве был теплее нормы / УНИАН

Январь 2020 году в Киеве занял вторую позицию после января 2007 года среди самых теплых с 1881 года.

Сегодня в Украине местами пройдут дожди и мокрый снег, на юге температура до +10° (карта)

Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Так, среднемесячная температура января в Киеве составила +0,8°, что на 6,4° выше климатической нормы. Таким образом, нынешний январь занял вторую позицию среди самых теплых с 1881 года.

Холоднее всего было 7 января, когда минимальная температура опускалась под утро до -5,3°, а теплее всего - 11 числа, когда максимальная температура поднялась после полудня до +7,1 градусов.

Отмечается, что метеорологическая зима столицу так и не посетила, хотя две трети календарной уже прошло.

Осадков в Киеве за месяц выпало 21 мм, что составило лишь 44% климатической нормы.

Обращая внимание на то, что в этом году заканчивается очередной климатический период, который начался в январе 1991 года, в обсерватории подсчитали новые климатические нормы. Новая климатическая норма температуры воздуха в Киеве для января составляет -3,2°, и выше предыдущего значения на 2,4°.

Относительно осадков, то их новая норма составляет 37 мм, и меньше предыдущего значения на 11 мм.

Напомним, в течение 4-6 февраля во многих регионах Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.

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Теги: #Киев#погода
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