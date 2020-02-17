Погода на 18 февраля: тепло, местами осадки

Завтра в Украине ожидается теплая погода до +12°, местами дождливо.

Иллюстрация / REUTERS

Во вторник, 18 февраля, в Украине будет наблюдаться теплая погода, лишь в западных, днем и в северных областях местами небольшой дождь.

Читайте также Теплая зима в Киеве установила два температурных рекорда

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Как отмечается, в Карпатах и восточной части на дорогах местами гололедица.

Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/сек.

Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, в восточной части 2-7° мороза; днем 4-9° тепла, на Прикарпатье и юге страны до 12°.