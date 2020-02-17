Погода на 18 февраля: тепло, местами осадки
Завтра в Украине ожидается теплая погода до +12°, местами дождливо.
Во вторник, 18 февраля, в Украине будет наблюдаться теплая погода, лишь в западных, днем и в северных областях местами небольшой дождь.
Теплая зима в Киеве установила два температурных рекорда
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Как отмечается, в Карпатах и восточной части на дорогах местами гололедица.
Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/сек.
Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, в восточной части 2-7° мороза; днем 4-9° тепла, на Прикарпатье и юге страны до 12°.
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Погода в Украине
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Виргиния, США
+4°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+3 °
Влажность:63 %
Давление:756 мм
Ветер: 2.8 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:06:59
Закат17:49
Видимость:16 км
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