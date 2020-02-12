В горах Закарпатской и Ивано-Франковской областей сохраняется лавинная опасность

13:21, 12 февраля 2020
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Снеголавинная опасность ожидается в течение 12-13 февраля.

В Карпатах сохраняется снеголавинная опасность / zak.depo.ua
В Карпатах сохраняется снеголавинная опасность / zak.depo.ua

В течение 12-13 февраля в высокогорье Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской области сохранится снеголавинная опасность 3 уровня.

Из-за непогоды в Украине обесточены 47 населенных пунктов

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"12-13 февраля в высокогорье Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской области сохранится значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, в среду, 12 февраля, по всей Украине ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

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Теги: #погода#лавина
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