В горах Закарпатской и Ивано-Франковской областей сохраняется лавинная опасность

Снеголавинная опасность ожидается в течение 12-13 февраля.

В Карпатах сохраняется снеголавинная опасность / zak.depo.ua

В течение 12-13 февраля в высокогорье Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской области сохранится снеголавинная опасность 3 уровня.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"12-13 февраля в высокогорье Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской области сохранится значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, в среду, 12 февраля, по всей Украине ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.