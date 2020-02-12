В горах Закарпатской и Ивано-Франковской областей сохраняется лавинная опасность
Снеголавинная опасность ожидается в течение 12-13 февраля.
В течение 12-13 февраля в высокогорье Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской области сохранится снеголавинная опасность 3 уровня.
Из-за непогоды в Украине обесточены 47 населенных пунктов
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"12-13 февраля в высокогорье Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской области сохранится значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.
Напомним, в среду, 12 февраля, по всей Украине ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.
Читайте также
Единственная из королевской семьи: Меган Маркл вошла в Топ-50 самых влиятельных людей Великобритании
Погода в Украине
- Винница+3°... -2°
- Днепр+1°... -3°
- Донецк+1°... -2°
- Житомир+3°... -1°
- Запорожье+2°... -4°
- Ивано-Франковск+6°... -1°
- Киев+3°... -2°
- Кировоград+3°... -3°
- Луганск+1°... -3°
- Луцк+4°... -1°
- Львов+3°... -1°
- Николаев+7°... -2°
- Одесса+8°... -1°
- Полтава+1°... -3°
- Ровно+3°... -2°
- Симферополь+6°... -4°
- Сумы+1°... -2°
- Тернополь+3°... -1°
- Харьков0°... -1°
- Херсон+6°... -3°
- Хмельницкий+2°... -3°
- Черкассы+4°... -3°
- Чернигов+4°... -1°
- Черновцы+7°... 0°
Виргиния, США
+5°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
Ощущается как:+1 °
Влажность:71 %
Давление:758 мм
Ветер: 3.4 м/с
Вероятность осадков:44 %
Восход:07:05
Закат17:43
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей