Синоптики объявили штормовое предупреждение в Украине на 12 февраля

09:52, 12 февраля 2020
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Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В среду, 12 февраля, по всей Украине ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

Погода на сегодня: почти всю Украину накроет мокрый снег (карта)

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"12 февраля в Украине порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, в среду, 12 февраля, в Украине ожидаются мокрый снег, дожди и ветер.

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Теги: #погода#ветер#штормовое предупреждение
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