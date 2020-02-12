Синоптики объявили штормовое предупреждение в Украине на 12 февраля

Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

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В среду, 12 февраля, по всей Украине ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"12 февраля в Украине порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, в среду, 12 февраля, в Украине ожидаются мокрый снег, дожди и ветер.