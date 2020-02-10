В Украине объявлено штормовое предупреждение

09:55, 10 февраля 2020
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В Киеве и Киевской области - порывы ветра 15-20 м/с.

В Киеве и Киевской области порывы ветра 15-20 м/с \ фото УНИАН
В Киеве и Киевской области порывы ветра 15-20 м/с \ фото УНИАН

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупреждают об осложнении погодных условий на территории Украины в понедельник, 10 февраля.

В Карпатах есть угроза схода лавин - ГСЧС

Об этом сообщается на сайте ГСЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра. Синоптики прогнозируют днем в Украине порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах сильный мокрый снег, метели. Осложнение погодных условий соответствует I уровню опасности (желтому).

В западных областях ожидается сильный ветер 25-30 м/с, на высокогорье Карпат 35-40 м/с (II уровень опасности, оранжевый).

В Киеве и Киевской области - порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

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Теги: #прогноз погоды#штормовое предупреждение
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