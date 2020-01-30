Без снега и морозов: синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в феврале

Во второй половине февраля возможно похолодание.

Февраль в Украине будет теплым / УНИАН

По прогнозам синоптиков, февраль в Украине будет теплее нормы, однако во второй половине месяца может похолодать.

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"Нынешняя зима не стала исключением, как и прогнозировалось, она оказалась теплее предыдущей, были небольшие температурные качели с неустойчивым снежным покровом. В дальнейшем мы не видим в феврале снежного покрова и сильных похолоданий", - рассказала "Сегодня" завотделением климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАНУ Вазира Мартазинова.

Завотделом прикладной метеорологии и климатологии того же института Вера Балабух ожидает, что февраль в Украине окажется аномально теплым. Но возможно много осадков, как в первой, так и во второй половине февраля, причем из-за теплой погоды в виде дождя и мокрого снега.

Но она опасается, что во второй половине февраля-начале марта в Украину все же прорвется холодный воздух из Арктики, который принесет сильные морозы.

В Укргидрометцентре также прогнозируют теплый февраль.

"Среднемесячная температура февраля прогнозируется на уровне 0-3 градусов мороза, но в южных областях, на Закарпатье, Прикарпатье и в Крыму будет теплее: 0-3 градуса выше ноля в среднем по месяцу. Это на 1,5-2 градуса выше, чем в предыдущем 30-летнем базовом периоде наблюдений - с 1981 по 2010 годы. Среднемесячное количество осадков в феврале ожидается от 22 до 70 мм в зависимости от региона, что составляет 70-80% месячной нормы. В горах Карпат и Крыма - до 108 мм, или до 90% месячной нормы. Больше осадков выпадет в западных регионах, меньше - в южных и восточных", сообщил замдиректора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко.

По его словам, такая погода соответствует не февралю, а началу марта. И если бы не облачность, то днем могло быть +10 и выше. Вторая половина месяца ожидается более холодной и дождливой, чем первая.

В то же время народный синоптик Леонид Горбань подтвердил свой прогноз по поводу обильных осадков в феврале, но откорректировал его в части температуры. По его расчетам, мокрый снег при плюсовой температуре ожидается с 1 по 4 февраля, затем похолодает до -3-6 ночью, осадки прекратятся. Такая температура продержится до середины месяца, затем 3-5 дней подряд Горбань обещает снегопад, возможно, переходящий в дождь, который будет то слабеть, то усиливаться. Последняя декада февраля ожидается более теплой, среднесуточная температура около ноля градусов, с небольшим мокрым снегом в конце месяца.

Весна, по расчетам Горбаня, окажется затяжной: фактически март будет продолжением февраля: пасмурно, сыро и прохладно, с дождями, хотя и без больших морозов.

Напомним, в течение 30-31 января в Украине ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.