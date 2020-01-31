В Украине сегодня будет тепло, местами пройдут дожди и мокрый снег (карта)

08:01, 31 января 2020
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Теплее всего будет на западе.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, 31 января в Украине местами пройдут дожди и мокрый снег.

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Погода на сегодня. На востоке практически без осадков, температура ночью до -3°, днем до +6°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +1°, днем до +6°.

На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до +2°, днем до +9°.

В северных областях пройдет мокрый снег. Температура ночью до -1°, днем до +3°. В центре также ожидаются осадки, температура ночью до 0°, днем до +4°.

Прогноз на 31 января / УНИАН
Прогноз на 31 января / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 31 января - Афанасия и Кирилла. Афанасьевские морозы шуток шутить не любят. На Афанасия солнце в полдень - весна ранняя.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #снег#погода#дождь
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