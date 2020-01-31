В Украине сегодня будет тепло, местами пройдут дожди и мокрый снег (карта)
Теплее всего будет на западе.
Согласно данным Погода УНИАН, 31 января в Украине местами пройдут дожди и мокрый снег.
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Погода на сегодня. На востоке практически без осадков, температура ночью до -3°, днем до +6°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +1°, днем до +6°.
На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до +2°, днем до +9°.
В северных областях пройдет мокрый снег. Температура ночью до -1°, днем до +3°. В центре также ожидаются осадки, температура ночью до 0°, днем до +4°.
Согласно народному прогнозу, 31 января - Афанасия и Кирилла. Афанасьевские морозы шуток шутить не любят. На Афанасия солнце в полдень - весна ранняя.
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Погода в Украине
- Винница+4°... +2°
- Днепр+5°... +1°
- Донецк+5°... -2°
- Житомир+4°... +2°
- Запорожье+5°... +1°
- Ивано-Франковск+9°... +4°
- Киев+3°... 0°
- Кировоград+5°... +1°
- Луганск+6°... -2°
- Луцк+7°... +4°
- Львов+7°... +4°
- Николаев+7°... +1°
- Одесса+7°... +3°
- Полтава+4°... 0°
- Ровно+6°... +4°
- Симферополь+6°... +2°
- Сумы+1°... -1°
- Тернополь+6°... +3°
- Харьков+4°... 0°
- Херсон+7°... +2°
- Хмельницкий+4°... +3°
- Черкассы+4°... +1°
- Чернигов+2°... -1°
- Черновцы+9°... +5°
Виргиния, США
+2°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:0 °
Влажность:73 %
Давление:761 мм
Ветер: 3.2 м/с
Вероятность осадков:6 %
Восход:07:17
Закат17:29
Видимость:16 км
Фаза луны:
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