В Китае произошло землетрясение магнитудой 5,6
Землетрясение произошло в Синьцзян-Уйгурском районе.
В Синьцзян-Уйгурском районе Китая 16 января произошло землетрясение магнитудой 5,6.
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Об этом сообщает "Синьхуа" со ссылкой на Китайский центр сейсмологических сетей.
Эпицентр подземного толчка находился в точке с координатами 41,21 градуса северной широты и 83,6 градуса восточной долготы. Очаг землетрясения залегал на глубине 16 км.
Напомним, в среду, 15 января, в Перу произошло землетрясение магнитудой 5,3.
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