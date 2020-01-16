В Китае произошло землетрясение магнитудой 5,6

15:29, 16 января 2020
45
0

Землетрясение произошло в Синьцзян-Уйгурском районе.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В Синьцзян-Уйгурском районе Китая 16 января произошло землетрясение магнитудой 5,6.

В городах рядом с вулканом Тааль на Филиппинах трескается земля

Об этом сообщает "Синьхуа" со ссылкой на Китайский центр сейсмологических сетей.

Эпицентр подземного толчка находился в точке с координатами 41,21 градуса северной широты и 83,6 градуса восточной долготы. Очаг землетрясения залегал на глубине 16 км.

Напомним, в среду, 15 января, в Перу произошло землетрясение магнитудой 5,3.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #землетрясение#Китай
Читайте также
Лобода позировала на пляже в крохотном бикини (фото) Лобода позировала на пляже в крохотном бикини (фото)
Трем знакам Зодиака звезды вскоре сулят сказочную любовь - гороскоп Трем знакам Зодиака звезды вскоре сулят сказочную любовь - гороскоп
Четыре знака Зодиака скоро ждет сказочная любовь - гороскоп Четыре знака Зодиака скоро ждет сказочная любовь - гороскоп
Астролог назвал главных везунчиков недели: сказочно повезет трем знакам Зодиака Астролог назвал главных везунчиков недели: сказочно повезет трем знакам Зодиака
Королева Елизавета в 93 года снова села за руль автомобиля (фото) Королева Елизавета в 93 года снова села за руль автомобиля (фото)
"Восхитительные!": Энистон показала снимок с Фиби и Моникой из "Друзей" через 15 лет после окончания сериала "Восхитительные!": Энистон показала снимок с Фиби и Моникой из "Друзей" через 15 лет после окончания сериала
Стало известно, почему смертельный рейс МАУ задержался перед вылетом Стало известно, почему смертельный рейс МАУ задержался перед вылетом
Погода в Украине
Виргиния, США
+9°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
50 %
753 мм
9.0 м/с
3 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять