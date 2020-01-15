Погода на сегодня: в Украине без осадков, температура до +8° (карта)

08:00, 15 января 2020
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Теплее всего будет на западе и юге.

В Украине сегодня будет тепло / фото УНИАН
В Украине сегодня будет тепло / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 15 января в Украине будет тепло и без осадков.

В Украине сегодня практически без осадков, температура до +7° (карта)

Прогноз погоды в Украине на сегодня. На востоке без осадков, температура ночью до -5°, днем до +3°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до -2°, днем до +8°.

На западе Украины без осадков. Температура ночью до -6°, днем до +8°.

В северных областях переменная облачность. Температура ночью до -2°, днем до +6°. В центре без осадков, температура ночью до -3°, днем до +6°.

Прогноз на 15 января / УНИАН
Прогноз на 15 января / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 15 января на Руси чтили память преподобного Серафима Саровского - чудотворца, который носил мирское имя Прохор. 15 января на полях иней - будет мокрый год.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода
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