Австралию во второй раз накрыл тропический циклон "Блейк"
Сейчас "Блейк" движется вглубь материка.
На штат Западная Австралия обрушился тропический циклон "Блейк".
Ливень затопил город Апингтон в ЮАР (видео)
Первый раз циклон выходил на сушу 6 января на полуострове Дампир, после чего он вышел в море и достиг берега 8 января также в регионе Кимберли, передает Stormnews.
Сейчас "Блейк", ослабевая, движется вглубь материка. В результате проливных дождей произошли наводнения в некоторых районах регионов Кимберли и Пилбара.
Напомним, в странах Европы жертвами непогоды стали 12 человек.
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