Австралию во второй раз накрыл тропический циклон "Блейк"

15:38, 8 января 2020
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Сейчас "Блейк" движется вглубь материка.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

На штат Западная Австралия обрушился тропический циклон "Блейк".

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Первый раз циклон выходил на сушу 6 января на полуострове Дампир, после чего он вышел в море и достиг берега 8 января также в регионе Кимберли, передает Stormnews

Сейчас "Блейк", ослабевая, движется вглубь материка. В результате проливных дождей произошли наводнения в некоторых районах регионов Кимберли и Пилбара. 

Напомним, в странах Европы жертвами непогоды стали 12 человек.

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Теги: #погода#циклон#Австралия
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