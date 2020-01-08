Австралию во второй раз накрыл тропический циклон "Блейк"

Сейчас "Блейк" движется вглубь материка.

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На штат Западная Австралия обрушился тропический циклон "Блейк".

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Первый раз циклон выходил на сушу 6 января на полуострове Дампир, после чего он вышел в море и достиг берега 8 января также в регионе Кимберли, передает Stormnews.

Сейчас "Блейк", ослабевая, движется вглубь материка. В результате проливных дождей произошли наводнения в некоторых районах регионов Кимберли и Пилбара.

Напомним, в странах Европы жертвами непогоды стали 12 человек.