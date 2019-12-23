Жертвами непогоды в Европе стали 12 человек

10:58, 23 декабря 2019
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В Испании погибли семь человек.

На Европу обрушилась непогода / twitter.com/FTViaStella
На Европу обрушилась непогода / twitter.com/FTViaStella

В странах Европы жертвами непогоды стали 12 человек.

Жертвами шторма в США стали 12 человек

На смену урагану "Эльза" пришел более мощный циклон "Фабьян", передает Euronews

В Италии погибли уже три человека: один в Неаполе, двое других в Тоскане и Фриули. В Лигурии на северо-западе страны - "красный" уровень метеотревоги. Оползни и затопления привели к закрытию дорог, ветер срывает крыши домов, ломает деревья. Порывы ветра достигают скорости до 95 км/час.

На Корсику, как и на юго-запад Франции, обрушились ливни, бушует порывистый ветер. Все дороги, ведущие к городу Аяччо, затоплены водой. Закрыт местный порт, не работает и городской аэропорт - его взлетная полоса полностью затоплена водой.

В Испании уже семеро стали жертвами непогоды. Реки выходят из берегов, дороги затоплены. Власти предупреждают, что скорость ветра может повыситься до 140 км/час.

В Португалии два человека погибли. На части территории страны не работает железнодорожное сообщение. Более 200 человек были эвакуированы из затопленных домов. Сотни остаются без электричества.

Напомним, Португалия пострадала от зимнего шторма "Эльза". Из-за непогоды были повалены деревья, повреждены дома и автомобили. 

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Теги: #Европа#погода#шторм
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