На Северном острове Новой Зеландии бушует лесной пожар

Пожар начался в горном районе примерно в 20 км к северу от города Нейпир.

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На Северном острове Новой Зелнадии вспыхнул лесной пожар.

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Выгорело более 300 гектаров, огонь продолжает распространяться. Сведений о жертвах пока не поступало, передает Xinhua со ссылкой на местные СМИ.

Пожар начался в горном районе примерно в 20 км к северу от города Нейпир в регионе Хокс-Бей. Из-за сухой погоды и сильных порывов ветра, скорость которых превышала 190 км/час, пожар распространяется очень быстро.

Напомним, в общей сложности жертвами природных пожаров в Австралии стали по меньшей мере 18 людей.