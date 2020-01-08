На Северном острове Новой Зеландии бушует лесной пожар

10:51, 8 января 2020
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Пожар начался в горном районе примерно в 20 км к северу от города Нейпир.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

На Северном острове Новой Зелнадии вспыхнул лесной пожар.

В Австралии увеличилось число жертв лесных пожаров

Выгорело более 300 гектаров, огонь продолжает распространяться. Сведений о жертвах пока не поступало, передает Xinhua со ссылкой на местные СМИ.

Пожар начался в горном районе примерно в 20 км к северу от города Нейпир в регионе Хокс-Бей. Из-за сухой погоды и сильных порывов ветра, скорость которых превышала 190 км/час, пожар распространяется очень быстро.

Напомним, в общей сложности жертвами природных пожаров в Австралии стали по меньшей мере 18 людей.

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Теги: #Новая Зеландия#лесной пожар
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