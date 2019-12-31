Погода на сегодня: в Украине потеплеет, пройдут дожди и мокрый снег (карта)
Теплее всего будет в центре.
Согласно данным Погода УНИАН, 31 декабря в Украине пройдут дожди и мокрый снег.
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Погода в Украине на сегодня. На востоке практически без осадков, температура ночью до -1°, днем до +5°. Жителей южных регионов ожидают ливни. Ночью температура до 0°, днем до +5°.
На западе Украины пройдет мокрый снег. Температура ночью до -1°, днем до +3°.
В северных областях также ожидаются осадки. Температура ночью до 0°, днем до +6°. В центре пройдут дожди и мокрый снег, температура ночью до -1°, днем до +7°.
Согласно народному прогнозу, 31 декабря - день Святого Модеста. В старину крестьяне вечером 31 декабря гадали на погоду в следующем году. Ставили 12 коробочек с солью или брали 12 луковиц с 12-ю слоями. Выдалбливали ямку в луковицах и насыпали в них соль. Каждая коробочка или луковица - это месяц нового года. Утром 1 января смотрели: в какой коробочке соль размокла, тот месяц и будет дождливым.
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- Винница+4°... -1°
- Днепр+3°... 0°
- Донецк+2°... -1°
- Житомир+3°... 0°
- Запорожье+3°... +1°
- Ивано-Франковск+5°... 0°
- Киев+5°... 0°
- Кировоград+5°... +1°
- Луганск+3°... -1°
- Луцк+3°... 0°
- Львов+2°... -1°
- Николаев+4°... +2°
- Одесса+6°... +3°
- Полтава+5°... 0°
- Ровно+3°... -1°
- Симферополь+2°... +1°
- Сумы+3°... 0°
- Тернополь+3°... -1°
- Харьков+3°... -1°
- Херсон+4°... +1°
- Хмельницкий+3°... -1°
- Черкассы+6°... +1°
- Чернигов+4°... 0°
- Черновцы+5°... +1°