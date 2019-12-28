Погода на завтра: синоптики рассказали, в каких областях ожидать снег
Температура на протяжении суток - от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.
По прогнозам синоптиков, 29 декабря в отдельных областях Украины ожидается небольшой снег, местами с дождем.
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр в Facebook.
Метели и гололедица: синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине
Завтра в Украине, кроме большинства восточных областей и Приазовья, ночью умеренный (на Прикарпатье значительный) снег, днем небольшой снег, в Одесской, Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской с дождем, местами налипание мокрого снега.
На дорогах страны, кроме юга, ожидается гололедица.
Ветер северный и северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура на протяжении суток от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем в южной части, Донецкой, Днепропетровской областях 1-5 градусов тепла; на высокогорье Карпат на протяжении суток - 7-11 градусов мороза.
Ранее Украинский гидрометеорологический центр предупредил о гололедице на дорогах почти во всех регионах Украины.
- Винница+2°... -2°
- Днепр+4°... -2°
- Донецк+5°... -2°
- Житомир+1°... -2°
- Запорожье+4°... -2°
- Ивано-Франковск+1°... -4°
- Киев+2°... -2°
- Кировоград+3°... 0°
- Луганск+5°... -2°
- Луцк0°... -4°
- Львов-1°... -4°
- Николаев+3°... +1°
- Одесса+4°... +1°
- Полтава+3°... -1°
- Ровно-1°... -5°
- Симферополь+5°... -2°
- Сумы+2°... -4°
- Тернополь-1°... -5°
- Харьков+4°... -1°
- Херсон+4°... 0°
- Хмельницкий0°... -3°
- Черкассы+3°... -1°
- Чернигов+2°... -2°
- Черновцы+1°... -4°