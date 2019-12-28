Погода на завтра: синоптики рассказали, в каких областях ожидать снег

17:25, 28 декабря 2019
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Температура на протяжении суток - от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

По прогнозам синоптиков, 29 декабря в отдельных областях Украины ожидается небольшой снег, местами с дождем.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр в Facebook.

Метели и гололедица: синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине

Завтра в Украине, кроме большинства восточных областей и Приазовья, ночью умеренный (на Прикарпатье значительный) снег, днем ​​небольшой снег, в Одесской, Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской с дождем, местами налипание мокрого снега.

На дорогах страны, кроме юга, ожидается гололедица.

Ветер северный и северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура на протяжении суток от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем ​​в южной части, Донецкой, Днепропетровской областях 1-5 градусов тепла; на высокогорье Карпат на протяжении суток - 7-11 градусов мороза.

Ранее Украинский гидрометеорологический центр предупредил о гололедице на дорогах почти во всех регионах Украины.

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Теги: #снег#непогода в Украине#погода на завтра
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