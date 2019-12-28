Гидрометцентр предупреждает о гололеде на дорогах почти по всей Украине

Только на дорогах в южных областях в ближайшие сутки гололеда не будет.

Метеорологи прогнозируют гололедицу в Украине / фото УНИАН

Украинский гидрометеорологический центр предупреждает о гололедице на дорогах почти во всех регионах Украины.

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Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По прогнозам Укргидрометцентра, 29 декабря на дорогах страны, кроме юга, гололедица (I уровень опасности, желтый). 29-30 декабря в Киеве на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в Житомирской и Винницкой областях и на Прикарпатье.

По прогнозам Укргидрометцентра, сегодня в течение суток и ночью 29 декабря в западных, Житомирской и Винницкой областях ожидается умеренный, на Прикарпатье - значительный снег (образование снежного покрова высотой 10-15 см, в Карпатах - 20-30 см), порывы ветра 15-20 м/с, метели.