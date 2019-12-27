Метели и гололедица: синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине
Снегопады могут нарушить движение транспорта на дорогах.
В течение 28-29 декабря во многих регионах Украины ожидается ухудшение погоды, объявлено штормовое предупреждение.
Прогноз погоды на сегодня: в Украине пройдут дожди и мокрый снег (карта)
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Так, в течение суток 28 декабря и ночью 29 декабря в западных, Житомирской и Винницкой областях ожидается умеренный, на Прикарпатье значительный снег (образование снежного покрова высотой 10-15 см, в Карпатах 20-30 см); порывы ветра 15-20 м/с, метели, на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый).
Синоптики отмечают, что ухудшение погодных условий может привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.
Напомним, на выходных в Украине похолодает, пройдут дожди и мокрый снег.
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