Португалию накрыл зимний шторм "Эльза"

13:59, 20 декабря 2019
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В Лиссабоне полностью прекращено движение по реке Тахо.

Португалия пострадала от шторма / twitter.com/MeteoOs
Португалия пострадала от шторма / twitter.com/MeteoOs

Португалия пострадала от зимнего шторма "Эльза".

К Великобритании и Ирландии приближается шторм "Атия"

Из-за непогоды были повалены деревья, повреждены дома и автомобили. Во многих районах материковой части страны объявлен оранжевый уровень тревоги, перелает Euronews

На севере Португалии в муниципалитетах Порту, Брага, Виана-ду-Каштелу и Вила-Реал тысячи людей оказались без электричества. В Лиссабоне полностью прекращено движение по реке Тахо из соображений безопасности.

Напомним, жертвами зимнего шторма "Финли" на Среднем Западе США стали 12 человек.

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Теги: #погода#шторм#Португалия
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