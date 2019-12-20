Португалию накрыл зимний шторм "Эльза"
В Лиссабоне полностью прекращено движение по реке Тахо.
Португалия пострадала от зимнего шторма "Эльза".
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Из-за непогоды были повалены деревья, повреждены дома и автомобили. Во многих районах материковой части страны объявлен оранжевый уровень тревоги, перелает Euronews.
На севере Португалии в муниципалитетах Порту, Брага, Виана-ду-Каштелу и Вила-Реал тысячи людей оказались без электричества. В Лиссабоне полностью прекращено движение по реке Тахо из соображений безопасности.
Напомним, жертвами зимнего шторма "Финли" на Среднем Западе США стали 12 человек.
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