Португалию накрыл зимний шторм "Эльза"

В Лиссабоне полностью прекращено движение по реке Тахо.

Португалия пострадала от шторма / twitter.com/MeteoOs

Португалия пострадала от зимнего шторма "Эльза".

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Из-за непогоды были повалены деревья, повреждены дома и автомобили. Во многих районах материковой части страны объявлен оранжевый уровень тревоги, перелает Euronews.

На севере Португалии в муниципалитетах Порту, Брага, Виана-ду-Каштелу и Вила-Реал тысячи людей оказались без электричества. В Лиссабоне полностью прекращено движение по реке Тахо из соображений безопасности.

Напомним, жертвами зимнего шторма "Финли" на Среднем Западе США стали 12 человек.