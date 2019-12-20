В Украине сегодня без осадков, температура до +13° (карта)

Теплее всего будет на юге.

В Украине сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 20 декабря в Украине будет тепло и без осадков.

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Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до -1°, днем до +6°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +1°, днем до +13°.

На западе Украины без осадков. Температура ночью до -1°, днем до +8°.

В северных областях пасмурно. Температура ночью до 0°, днем до +6°. В центре без осадков, температура ночью до +1°, днем до +8°.

Прогноз на 20 декабря / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 20 декабря - день Амвросия. Этот день подводил черту под праздниками уходящего года. Пришел Амвросий - праздники отбросил. Это означало, что до Рождества праздников больше не будет.

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