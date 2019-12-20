В Украине сегодня без осадков, температура до +13° (карта)
Теплее всего будет на юге.
Согласно данным Погода УНИАН, 20 декабря в Украине будет тепло и без осадков.
Народный синоптик рассказал, какой будет погода в Украине на Новый год
Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до -1°, днем до +6°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +1°, днем до +13°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до -1°, днем до +8°.
В северных областях пасмурно. Температура ночью до 0°, днем до +6°. В центре без осадков, температура ночью до +1°, днем до +8°.
Согласно народному прогнозу, 20 декабря - день Амвросия. Этот день подводил черту под праздниками уходящего года. Пришел Амвросий - праздники отбросил. Это означало, что до Рождества праздников больше не будет.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
- Винница+9°... +6°
- Днепр+5°... +1°
- Донецк+6°... -1°
- Житомир+9°... +4°
- Запорожье+6°... +1°
- Ивано-Франковск+7°... -1°
- Киев+6°... +2°
- Кировоград+6°... +3°
- Луганск+5°... -4°
- Луцк+8°... +2°
- Львов+9°... +4°
- Николаев+10°... +8°
- Одесса+10°... +7°
- Полтава+5°... 0°
- Ровно+8°... +3°
- Симферополь+13°... +4°
- Сумы+1°... -1°
- Тернополь+6°... +1°
- Харьков+3°... -1°
- Херсон+9°... +8°
- Хмельницкий+6°... +4°
- Черкассы+5°... +1°
- Чернигов+5°... -1°
- Черновцы+7°... +1°