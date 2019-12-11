В Украине сегодня будет тепло, на западе пройдет небольшой снег (карта)
На юге температура до +10°.
Согласно данным Погода УНИАН, 11 декабря в Украине будет тепло, на западе местами пройдет небольшой снег.
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Прогноз погоды на сегодня. На востоке без осадков, температура ночью до -3°, днем до +4°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до -1°, днем до +10°.
На западе Украины местами пройдет небольшой снег. Температура ночью до -2°, днем до +4°.
В северных областях солнечно. Температура ночью до 0°, днем до +4°. В центре без осадков, температура ночью до -1°, днем до +6°.
Согласно народному прогнозу, 11 декабря почитается память трех святых - Василия, Стефана, Григория. Наши предки за этим днем предсказывали погоду на будущее лето: если сухо и холодно в этот день - лето будет жарким, а если день теплый - на лето будет холодным.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
- Винница+3°... +2°
- Днепр+4°... 0°
- Донецк+4°... -3°
- Житомир+3°... +2°
- Запорожье+4°... 0°
- Ивано-Франковск+4°... -3°
- Киев+4°... +1°
- Кировоград+5°... +2°
- Луганск+2°... -2°
- Луцк+3°... 0°
- Львов+2°... -1°
- Николаев+5°... 0°
- Одесса+6°... +2°
- Полтава+3°... +2°
- Ровно+3°... 0°
- Симферополь+10°... +2°
- Сумы+4°... +2°
- Тернополь+1°... 0°
- Харьков+3°... +1°
- Херсон+4°... -1°
- Хмельницкий+2°... +1°
- Черкассы+4°... +2°
- Чернигов+4°... +1°
- Черновцы+3°... 0°