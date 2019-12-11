В Украине сегодня будет тепло, на западе пройдет небольшой снег (карта)

08:00, 11 декабря 2019
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На юге температура до +10°.

В Украине сегодня будет тепло / фото УНИАН
В Украине сегодня будет тепло / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 11 декабря в Украине будет тепло, на западе местами пройдет небольшой снег.

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Прогноз погоды на сегодня. На востоке без осадков, температура ночью до -3°, днем до +4°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до -1°, днем до +10°.

На западе Украины местами пройдет небольшой снег. Температура ночью до -2°, днем до +4°.

В северных областях солнечно. Температура ночью до 0°, днем до +4°. В центре без осадков, температура ночью до -1°, днем до +6°.

Прогноз на 11 декабря / УНИАН
Прогноз на 11 декабря / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 11 декабря почитается память трех святых - Василия, Стефана, Григория. Наши предки за этим днем предсказывали погоду на будущее лето: если сухо и холодно в этот день - лето будет жарким, а если день теплый - на лето будет холодным. 

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #снег#погода
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