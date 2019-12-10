В Айове из-за непогоды на трассе столкнулись более 50 автомобилей (видео)

11:04, 10 декабря 2019
15
0

Один человек получил тяжелые ранения.

В Айове из-за непогоды столкнулись 50 автомобилей / twitter.com/KCCINews
В Айове из-за непогоды столкнулись 50 автомобилей / twitter.com/KCCINews

Из-за снегопада и гололеда на одной из трасс рядом с городом Де-Мойн в американском штате Айова столкнулись более 50 автомобилей.

ДТП и травмированные горожане: гололедица сковала Винницу (видео)

Об этом сообщает Stormnews со ссылкой на The Weather Channel.

Массовое ДТП произошло в условиях плохой видимости. Пока известно об одном тяжелораненом. На месте работают спасатели.

Напомним, на американский штат Колорадо обрушился сильный снегопад. Из-за непогоды на дорогах в Денвере и его пригородах произошло множество столкновений машин, в результате чего были закрыты некоторые участки автотрасс.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#США#ДТП
Читайте также
Ведущий "Угадай мелодию" попал в реанимацию - СМИ Ведущий "Угадай мелодию" попал в реанимацию - СМИ
Встреча нормандской четверки в Париже: все подробности Встреча нормандской четверки в Париже: все подробности
Украинцы смогут отправлять и получать мгновенные переводы денег через Viber Украинцы смогут отправлять и получать мгновенные переводы денег через Viber
Настя Каменских предстала в провокационной позе (фото) Настя Каменских предстала в провокационной позе (фото)
Полиция назвала число участников акций на Майдане и возле Офиса президента Полиция назвала число участников акций на Майдане и возле Офиса президента
41-летняя Ани Лорак появилась в полупрозрачном наряде (фото) 41-летняя Ани Лорак появилась в полупрозрачном наряде (фото)
Появились снимки участниц "Мисс Вселенная-2019" без макияжа (фото) Появились снимки участниц "Мисс Вселенная-2019" без макияжа (фото)
Погода в Украине
Виргиния, США
+11°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
83 %
748 мм
5.2 м/с
67 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять