В Айове из-за непогоды на трассе столкнулись более 50 автомобилей (видео)
Один человек получил тяжелые ранения.
Из-за снегопада и гололеда на одной из трасс рядом с городом Де-Мойн в американском штате Айова столкнулись более 50 автомобилей.
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Об этом сообщает Stormnews со ссылкой на The Weather Channel.
Массовое ДТП произошло в условиях плохой видимости. Пока известно об одном тяжелораненом. На месте работают спасатели.
Напомним, на американский штат Колорадо обрушился сильный снегопад. Из-за непогоды на дорогах в Денвере и его пригородах произошло множество столкновений машин, в результате чего были закрыты некоторые участки автотрасс.
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