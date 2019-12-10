В Айове из-за непогоды на трассе столкнулись более 50 автомобилей (видео)

Один человек получил тяжелые ранения.

В Айове из-за непогоды столкнулись 50 автомобилей / twitter.com/KCCINews

Из-за снегопада и гололеда на одной из трасс рядом с городом Де-Мойн в американском штате Айова столкнулись более 50 автомобилей.

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Об этом сообщает Stormnews со ссылкой на The Weather Channel.

Массовое ДТП произошло в условиях плохой видимости. Пока известно об одном тяжелораненом. На месте работают спасатели.

Напомним, на американский штат Колорадо обрушился сильный снегопад. Из-за непогоды на дорогах в Денвере и его пригородах произошло множество столкновений машин, в результате чего были закрыты некоторые участки автотрасс.