Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине на Новый год
Снег на Новый год пройдет всего в нескольких областях.
Британские метеорологи прогнозируют, что погода в декабре будет теплой, однако возможны периоды низких температур.
Прогноз погоды на сегодня: в Украине холодно и без осадков (карта)
Похолодания будут связаны с преобладанием циклонов с Атлантического океана. Атмосферные фронты принесут осадки, в основном мокрый снег, передает "Метеопрог".
Ожидается, что снегопадов будет меньше, чем в предыдущие годы, а вот дожди не исключены.
По предварительному прогнозу Погода УНИАН, 31 декабря в большинстве регионов Украины ожидается "плюсовая" температура. Так, на востоке, севере и в центре столбики термометров поднимутся до +2 градусов, на юге - до +6, на западе - до +4.
Снег ожидается в Сумской, Черниговской, Винницкой и Хмельницкой областях. А вот жителям Днепропетровской, Черкасской, Херсонской, Одесской, Житомирской, Волынской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей синоптики обещают дожди.
1 января 2020 температура воздуха по стране существенно не изменится, а вот осадков станет меньше. Снег пройдет только в Донецкой и Сумской областях.
Напомним, народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует, что декабрь в Украине будет достаточно теплым, а январь и февраль - морозными.
- Винница-1°... -3°
- Днепр-1°... -7°
- Донецк0°... -7°
- Житомир+1°... 0°
- Запорожье0°... -6°
- Ивано-Франковск+1°... -9°
- Киев+1°... 0°
- Кировоград-2°... -6°
- Луганск0°... -6°
- Луцк+1°... -2°
- Львов+1°... -5°
- Николаев+1°... -4°
- Одесса+1°... -5°
- Полтава-3°... -6°
- Ровно0°... -3°
- Симферополь0°... -7°
- Сумы-2°... -5°
- Тернополь0°... -4°
- Харьков-2°... -5°
- Херсон0°... -5°
- Хмельницкий0°... -4°
- Черкассы0°... -4°
- Чернигов0°... -1°
- Черновцы+5°... -5°