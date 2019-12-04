Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине на Новый год

10:50, 4 декабря 2019
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Снег на Новый год пройдет всего в нескольких областях.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Британские метеорологи прогнозируют, что погода в декабре будет теплой, однако возможны периоды низких температур.

Прогноз погоды на сегодня: в Украине холодно и без осадков (карта)

Похолодания будут связаны с преобладанием циклонов с Атлантического океана. Атмосферные фронты принесут осадки, в основном мокрый снег, передает "Метеопрог".

Ожидается, что снегопадов будет меньше, чем в предыдущие годы, а вот дожди не исключены.

По предварительному прогнозу Погода УНИАН, 31 декабря в большинстве регионов Украины ожидается "плюсовая" температура. Так, на востоке, севере и в центре столбики термометров поднимутся до +2 градусов, на юге - до +6, на западе - до +4.

Снег ожидается в Сумской, Черниговской, Винницкой и Хмельницкой областях. А вот жителям Днепропетровской, Черкасской, Херсонской, Одесской, Житомирской, Волынской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей синоптики обещают дожди. 

1 января 2020 температура воздуха по стране существенно не изменится, а вот осадков станет меньше. Снег пройдет только в Донецкой и Сумской областях. 

Напомним, народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует, что декабрь в Украине будет достаточно теплым, а январь и февраль - морозными. 

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Теги: #снег#погода#Новый год
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