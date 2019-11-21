Синоптики предупредили о штормовом ветре в Украине 22 ноября
Местами порывы ветра будут достигать 25-30 м/с.
В пятницу, 22 ноября, во многих регионах Украины ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.
Синоптики предупреждают о сильном ветре на Львовщине
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Так, 22 ноября в восточной, южной и западной частях Украины ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, в Приазовье 25-28 м/с. Кроме того, на акватории Азовского моря и в портах Мариуполь и Бердянск порывы ветра до 25-30 м/с, высота волн 15-20 дм (в портах 13-15 дм).
Напомним, в пятницу, 22 ноября, в Украине ожидается холодная и ветреная погода.
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