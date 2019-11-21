Синоптики предупредили о штормовом ветре в Украине 22 ноября

15:33, 21 ноября 2019
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Местами порывы ветра будут достигать 25-30 м/с.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В пятницу, 22 ноября, во многих регионах Украины ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

Синоптики предупреждают о сильном ветре на Львовщине

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, 22 ноября в восточной, южной и западной частях Украины ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, в Приазовье 25-28 м/с. Кроме того, на акватории Азовского моря и в портах Мариуполь и Бердянск порывы ветра до 25-30 м/с, высота волн 15-20 дм (в портах 13-15 дм).

Напомним, в пятницу, 22 ноября, в Украине ожидается холодная и ветреная погода.

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Теги: #погода#штормовое предупреждение
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