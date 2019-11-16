Облачная погода с прояснениями: синоптики рассказали о погоде на сегодня (карта)

09:38, 16 ноября 2019
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16 ноября в Киеве будет относительно тепло: +9/+11 днем и +4,+6 ночью. Осадков синоптики не передают.

REUTERS
REUTERS

В субботу, 16 ноября, во всех регионах страны ожидается облачная погода с прояснениями. В то же время в Запорожской и Херсонской областях объявлен «желтый» уровень опасности из-за порывов ветра 15-20 м/сек.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,1

Температура в большинстве областях будет держаться отметки +10/+13 градусов по Цельсию. Теплее всего в субботу будет на Закарпатье– +16/+18.

По информации синоптиков, ночью температура воздуха упадет до +5/+8, местами – до +4.

16 ноября в Киеве будет относительно тепло: +9/+11 днем и +4,+6 ночью. Осадков синоптики не передают.

Скриншот
Скриншот

Как сообщал УНИАН, возле берегов Индонезии 14 ноября произошло землетрясение магнитудой 7,1.

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Теги: #погода#прогноз погоды
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