У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,1

15:11, 15 ноября 2019
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Объявлялась угроза цунами для территорий в радиусе 300 км.

Землетрясение в Индонезии / REUTERS
Землетрясение в Индонезии / REUTERS

У берегов Индонезии 14 ноября произошло землетрясение магнитудой 7,1.

На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,7

Его эпицентр находился в 138 км к северо-западу от индонезийского города Тернате на одноименном острове, передает Stormnews со ссылкой на Геологическую службу США.

Объявлялась угроза цунами для территорий в радиусе 300 км, позже предупреждение отменили.

Отмечается, что подземные толчки ощущались на Молуккских островах и Сулавеси. В населенных пунктах возникла паника. В прибрежных районах люди эвакуировались на возвышенности. 

Напомним, в результате землетрясения магнитудой 5,4, которое произошло 11 ноября во Франции, пострадали четыре человека.

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Теги: #землетрясение#Индонезия
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