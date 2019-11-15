У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,1

Объявлялась угроза цунами для территорий в радиусе 300 км.

Землетрясение в Индонезии / REUTERS

У берегов Индонезии 14 ноября произошло землетрясение магнитудой 7,1.

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Его эпицентр находился в 138 км к северо-западу от индонезийского города Тернате на одноименном острове, передает Stormnews со ссылкой на Геологическую службу США.

Объявлялась угроза цунами для территорий в радиусе 300 км, позже предупреждение отменили.

Отмечается, что подземные толчки ощущались на Молуккских островах и Сулавеси. В населенных пунктах возникла паника. В прибрежных районах люди эвакуировались на возвышенности.

Напомним, в результате землетрясения магнитудой 5,4, которое произошло 11 ноября во Франции, пострадали четыре человека.