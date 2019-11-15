В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +8°
Вечером в столице до +7°.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 15 ноября, в Киеве без осадков, температура до +8°.
Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине до конца недели
Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +8°, вечером - до +7°. Ветер юго-западный, до 4,3 м/с.
Солнце в столице взошло в 07:09, а зайдет в 16:14.
Как сообщал УНИАН, 15 ноября в Украине без осадков, на юге температура до +19°.
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- Винница+8°... +7°
- Днепр+11°... +2°
- Донецк+9°... +1°
- Житомир+8°... +5°
- Запорожье+11°... +3°
- Ивано-Франковск+11°... +4°
- Киев+8°... +6°
- Кировоград+10°... +2°
- Луганск+8°... +1°
- Луцк+9°... +5°
- Львов+11°... +6°
- Николаев+14°... +5°
- Одесса+15°... +13°
- Полтава+10°... +1°
- Ровно+8°... +5°
- Симферополь+19°... +8°
- Сумы+9°... 0°
- Тернополь+8°... +5°
- Харьков+9°... +1°
- Херсон+14°... +6°
- Хмельницкий+8°... +5°
- Черкассы+10°... +3°
- Чернигов+7°... +3°
- Черновцы+10°... +6°
Виргиния, США
-2°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:-2 °
Влажность:59 %
Давление:760 мм
Ветер: 3.3 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:06:52
Закат16:55
Видимость:16 км
Фаза луны:
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