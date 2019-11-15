В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +8°

Вечером в столице до +7°.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 15 ноября, в Киеве без осадков, температура до +8°.

Читайте также Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине до конца недели

Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +8°, вечером - до +7°. Ветер юго-западный, до 4,3 м/с.

Солнце в столице взошло в 07:09, а зайдет в 16:14.

Как сообщал УНИАН, 15 ноября в Украине без осадков, на юге температура до +19°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.