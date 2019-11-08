В Сомали 25 человек стали жертвами наводнений
Почти 50 человек пострадали.
В Сомали в результате наводнений погибли по меньшей мере 25 человек, еще 47 пострадали.
Черногория пострадала от наводнений
Сильные ливни вынудили более 270 тыс. человек покинуть свои дома, разрушая средства к существованию и инфраструктуру в стране, передает Синьхуа со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения.
Управление по координации гуманитарной деятельности ООН сообщило, что наводнения затронули свыше 547 тыс. человек.
Напомним, в Новгородской и Вологодской областях РФ из-за сильных дождей вышли из берегов реки, был объявлен режим ЧС.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+11°... +9°
- Днепр+17°... +11°
- Донецк+18°... +10°
- Житомир+11°... +8°
- Запорожье+17°... +12°
- Ивано-Франковск+11°... +5°
- Киев+14°... +9°
- Кировоград+16°... +12°
- Луганск+20°... +8°
- Луцк+11°... +8°
- Львов+12°... +5°
- Николаев+19°... +11°
- Одесса+16°... +13°
- Полтава+13°... +8°
- Ровно+10°... +8°
- Симферополь+23°... +9°
- Сумы+12°... +3°
- Тернополь+11°... +7°
- Харьков+15°... +6°
- Херсон+20°... +10°
- Хмельницкий+12°... +9°
- Черкассы+13°... +10°
- Чернигов+12°... +6°
- Черновцы+11°... +9°
Виргиния, США
+2°
Погода Стерлинг - небольшая облачность
Ощущается как:-3 °
Влажность:48 %
Давление:760 мм
Ветер: 6.8 м/с
Вероятность осадков:3 %
Восход:06:44
Закат17:01
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей