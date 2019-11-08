В Сомали 25 человек стали жертвами наводнений

14:51, 8 ноября 2019
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Почти 50 человек пострадали.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В Сомали в результате наводнений погибли по меньшей мере 25 человек, еще 47 пострадали.

Черногория пострадала от наводнений

Сильные ливни вынудили более 270 тыс. человек покинуть свои дома, разрушая средства к существованию и инфраструктуру в стране, передает Синьхуа со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения. 

Управление по координации гуманитарной деятельности ООН сообщило, что наводнения затронули свыше 547 тыс. человек.

Напомним, в Новгородской и Вологодской областях РФ из-за сильных дождей вышли из берегов реки, был объявлен режим ЧС.

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Теги: #погода#наводнение#Сомали
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