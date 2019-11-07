Дожди в РФ затопили десятки населенных пунктов

В Новгородской области наводнения охватили 43 населенных пункта

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В Новгородской и Вологодской областях РФ из-за сильных дождей вышли из берегов реки, был объявлен режим ЧС.

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В Новгородской области наводнения охватили 43 населенных пункта 11 районов - подтоплены 150 жилых домов с населением 295 человек, 654 приусадебных участка, 30 участков дорог, повреждено 8 деревянных переправ, отсутствует проезд к 6 населенным пунктам, эвакуировано 70 человек, сообщает Stormnews.

В Вологодской области подтоплены дома в 4 населенных пунктах Вологодского и Грязовецкого районов. В результате подтопления 2 участков автомобильных дорог в Грязовецком и Череповецком районах, а также размытия 3 участков дорог с разрушением дорожного полотна в Шекснинском, Устюженском и Череповецком районах произошло нарушение транспортного сообщения 6 населенных пунктах, в которых проживает 38 человек.

Напомним, тропическая депрессия "Киель", которая сформировалась в Южно-Китайском море, движется в сторону филиппинского острова Миндоро.