Синоптики предупреждают о тумане в Украине 8 ноября

16:12, 7 ноября 2019
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Видимость ухудшится до 200-500 м.

Завтра в Украине ожидается туман / Фото УНИАН
Завтра в Украине ожидается туман / Фото УНИАН

Ночью и утром 8 ноября на Правобережной Украине ожидается туман, видимость ухудшится до 200-500 м.

В Украине сегодня похолодает и пройдут дожди (карта)

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"8 ноября ночью и утром на Правобережье туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, в пятницу, 8 ноября, в Украине будет преобладать прохладная погода, но на выходных ожидается потепление.

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Теги: #погода#туман
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