Синоптики предупреждают о тумане в Украине 8 ноября
Видимость ухудшится до 200-500 м.
Ночью и утром 8 ноября на Правобережной Украине ожидается туман, видимость ухудшится до 200-500 м.
В Украине сегодня похолодает и пройдут дожди (карта)
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"8 ноября ночью и утром на Правобережье туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Напомним, в пятницу, 8 ноября, в Украине будет преобладать прохладная погода, но на выходных ожидается потепление.
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