Синоптики предупреждают о повышении уровня воды в реках из-за дождей

09:42, 7 ноября 2019
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Повышение уровней будет проходить без негативных последствий

На реках Украины ожидаются подъемы уровней воды / УНИАН
На реках Украины ожидаются подъемы уровней воды / УНИАН

Из-за сильных дождей на реках западной Украины ожидаются подъемы уровней воды над уровнями на 08:00 5 ноября.

Сильный ветер и дожди: в Украине объявили штормовое предупреждение

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

Так, подъем уровней воды ожидаются:

- 7 ноября на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) - на 0,3-1,3 м;

- 7 ноября на реках бассейна Прута (Ивано-Франковская, Черновицкая области) на 0,3-0,7 м.

Повышение уровней будет проходить в пределах русел, без негативных последствий.

Напомним, в четверг, 7 ноября, в Украине пройдут дожди, во многих областях похолодает. 

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Теги: #погода#дождь
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